Guardar

Madrid, 24 nov (EFE).- Frente Amplio ha apelado a su legado en el Gobierno de coalición con el PSOE para movilizar voto a pocos días de las elecciones generales, recordando medidas que fueron aprobadas por el impulso de los ministros de Sumar, como la reforma laboral o uno de los decretos ley 'Maricarmen' sobre vivienda.

Bajo el lema 'Que no sea la última vez', la candidatura encabezada por Ada Colau ha sacado este martes un nuevo anuncio de campaña en el que reivindica medidas del Gobierno que atribuye a los ministros de Sumar, el espacio de izquierdas predecesor de Frente Amplio.

PUBLICIDAD

La reforma laboral, la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones, pero también las nuevas ayudas a la dependencia, gafas y lentillas gratuitas para menores de 16 años, la eliminación del premio nacional de tauromaquia o la aprobación de uno de los decretos ley 'Maricarmen' sobre vivienda.

Todas estas medidas aparecen en un nuevo video difundido por Frente Amplio, que defiende que este tipo de iniciativas hacen que el suyo sea el verdadero voto útil el 29N, frente al del PSOE, y lanza una advertencia ante la posibilidad de que gobiernen PP y Vox.

PUBLICIDAD

"Nos jugamos que no sea la última vez", señalan en el video.

En una nueva jornada sin mítines de Colau, Frente Amplio también ha sacado pecho de dos medidas aprobadas en el Consejo de Ministros: la ampliación del permiso por fallecimiento hasta los diez días, lejos de los dos actuales (cuatro en caso de desplazamiento), y del permiso por nacimiento o cuidado de hijos en una semana más, hasta las veinte semanas.

PUBLICIDAD

"¿Para qué sirve votar a Frente Amplio? Para esto", ha escrito en redes sociales el ministro de Consumo y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy.

Frente Amplio quiere ir a por más y en una nota de prensa ha recordado medidas que lleva en su programa electoral y que prevé aprobar si vuelve a gobernar con el PSOE tras el 29N, como la prórroga de los contratos de alquiler.

PUBLICIDAD

Pero la candidata de Podemos, Irene Montero, que este martes por la tarde celebra un acto sobre feminismo, ha reprochado a los partidos del Gobierno que aprueben medidas que avanzan en "derechos" solo cuando hay campaña electoral para "intentar pedir el voto". EFE