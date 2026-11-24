Guardar

La Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana ha condenado a un año de prisión a uno de los acusados del bulo del 'caso Bar España' por una causa distinta, por un delito de calumnias a autoridad con publicidad cometido contra la magistrada que instruyó ese procedimiento, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

La sentencia declara probado que el condenado, abogado de profesión, remitió en marzo de 2021 por correo electrónico a numerosas instituciones sin competencia alguna para tramitarla una denuncia contra la instructora por un delito de detención ilegal, con conocimiento de su falsedad y con la finalidad de atentar contra la honra de aquella.

PUBLICIDAD

El acusado presentó esa denuncia meses después de que la jueza, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, hubiera ordenado en un auto su búsqueda, detención y personación porque había intentado citarlo para recibirle declaración como investigado por el bulo en numerosas ocasiones desde marzo de 2019.

El juez de la Plaza 3 de lo Penal del Tribunal de Instancia explica en la sentencia que el auto de detención cumplía con los requisitos legales y no había causa alguna por la que debieran quedar suspendidos sus efectos.

PUBLICIDAD

"Se intentó practicar esa declaración en numerosas ocasiones sin éxito a causa de la actitud obstruccionista del ahora acusado", precisa el juzgador, para quien el abogado, con su denuncia, buscaba "posicionarse en una situación de absoluta víctima del sistema judicial, realizando una imputación directa de hechos falsos, al haber modificado deliberadamente, con reticencias e inexactitudes, la realidad de los que acaecieron".

Así, omitía el motivo por el que se había emitido la orden de detención -los numerosos intentos de tomarle declaración- y aseguraba que se había puesto a disposición del juzgado mediante un escrito el 4 de diciembre de 2020 para declarar desde un juzgado de guardia de Madrid o de Oviedo entre los días 7 y 10 del mismo mes.

PUBLICIDAD

El juzgador tilda de "sorprendente" la "pretendida declaración a la carta del acusado, que atiende tan solo a su propia disponibilidad", y recuerda asimismo que la denuncia omitía "la relevancia de las fechas", pues el 4 de diciembre era viernes y la detención se llevó a cabo el lunes 7, por lo que era imposible que el Juzgado de Instrucción 5 de Castellón "diera curso a la solicitud del escrito".

La sentencia recoge que los funcionarios públicos, especialmente los jueces y magistrados, "están necesariamente sometidos a la crítica de sus resoluciones por los particulares y administrados", pero matiza que ese derecho a criticar ni el derecho de defensa "pueden justificar la imputación de delitos a sabiendas de su falsedad".

PUBLICIDAD

Según el juez, el envío de la denuncia a una pluralidad de instituciones que no tienen competencia para conocer del delito de detención ilegal tenía dos objetivos distintos: "lesionar el derecho al honor de la perjudicada", por un lado, y "coaccionarla para procurarse la impunidad en las diligencias en curso (DP 483/2016)", en las que se investigaba el bulo del 'Bar España', cuyo juicio se celebró hace unas semanas y está pendiente de sentencia.

La sentencia, que condena al abogado a indemnizar con 6.500 euros a la magistrada en concepto de daños y perjuicios y le inhabilita para ejercer la abogacía durante el tiempo de la condena, no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón en el plazo de diez días.

PUBLICIDAD