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El magistrado de la plaza número 3 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Sevilla ha impuesto la medida de cinco años de internamiento en régimen cerrado a la menor de edad juzgada por la muerte de Aarón Muñoz, el joven de 17 años natural de Aznalcóllar (Sevilla) que falleció tras ser apuñalado mortalmente a la salida del instituto de Gerena donde cursaba sus estudios en enero de 2025.

Cabe mencionar que esta medida era la solicitada por la familia de la víctima, la máxima permitida para menores de entre 16 y 18 años por delitos graves según la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

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En la sentencia notificada este martes a las partes, el juez considera que la joven es responsable en concepto de autora por inducción y cooperación necesaria de un delito de homicidio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El juez concluye que "ninguna duda cabe de que la menor debe ser considerada como autora por inducción del delito de homicidio cometido", dado que "no solo se limitó a provocar a su novio para que agrediera" a la víctima, "sabedora de la agresividad de aquél, sino que, no dándose por satisfecha con que pudiera llegar a darle un chorro de ostias, conocedora de que llevaba siempre consigo una navaja, a lo que le indujo fue a algo cualitativamente bien distinto y de una notable superior gravedad, esto es, a pegarle un navajazo".

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Además, indica que la participación de la joven en el delito de homicidio lo fue también en el concepto de cooperadora necesaria, ya que su aportación fue "esencial e imprescindible, por cuanto al menos sin su colaboración organizativa para localizar a la víctima y finalmente su identificación y señalamiento en el lugar de los hechos el delito no se habría cometido".

Por su parte, el segundo menor investigado por estos hechos, primo de esta chica, ha sido absuelto del delito de asesinato atribuido por la acusación particular.

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Ello, al considerar que, en este caso, "nos encontramos en un supuesto en el que participa en el inicio de una agresión conjunta pero se retira antes de que la pelea se desplace a otro lugar, en el que la jurisprudencia aplica la ruptura de la imputación recíproca por pérdida del dominio funcional del hecho y desviación del curso causal, un contexto en el que el sujeto no responde como autor de los resultados lesivos graves producidos en el segundo lugar, limitándose su responsabilidad a los actos ejecutados hasta su retirada".

En concepto de responsabilidad civil, la menor, y con carácter solidario sus padres, deberán indemnizar con un total de 230.000 euros a la madre y a los tres hermanos de la víctima.

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El juez argumenta que "ninguna duda cabe del daño moral y las lesiones psíquicas que los hechos delictivos han supuesto para la madre y hermanos del fallecido", ya que "la indefinible sensación de soledad, desgarro, pérdida de optimismo, el dolor, el sufrimiento de pesar o de amargura, fluye de manera directa y natural de los hechos probados, y la cuantificación de ese daño moral resulta imposible más allá de la necesidad de acudir a la racionalidad más elemental".

Por ello, "y aún siendo evidente que para aquéllos no habrá nunca una compensación personal por la satisfacción económica del daño moral y psíquico producido, cualquiera y por elevada que fuera su cuantía, este Juzgador considera de aplicación en concepto de indemnización a favor de la madre y los hermanos del fallecido las cantidades que en supuestos similares se vienen concediendo en esta jurisdicción de menores".

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LOS HECHOS

Tras la audiencia celebrada los pasados días 12 y 19 de noviembre, el magistrado considera probado en la sentencia que, sobre las 11,00 horas del día 8 de enero de 2025, la menor expedientada mantuvo una conversación a la hora del recreo del IES de Gerena con la novia del fallecido.

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Tras ello, la joven contactó por Whatsapp con su entonces pareja sentimental, un mayor de edad que está siendo investigado como presunto autor material de los hechos y que "en modo alguno conocía" a la víctima, "llegando a enviarle, entre otros, un mensaje en el que le decía" que la novia del fallecido "le estaba tocando el coño, que le habían dicho que le quería pegar y su novio al suyo, empezando a gritar y a reírse (...)".

"Motivado por estos mensajes", la entonces pareja de la menor expedientada le dijo "que le iba a pegar un chorro de ostias al niño y le preguntó quien era y como se llamaba", diciéndole ella su nombre y conminándolo a que "le diera un pinchazo".

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Considera por tanto probado el magistrado que en el transcurso de la conversación, la joven "fue informando a su pareja de cuantos datos tenía conocimiento y entendía como relevantes para elegir el lugar donde llevar a cabo el hecho con menor dificultad y repercusión para ella (...), aconsejándole que no fuera solo, intentando así entre ambos lograr un mayor grado de sorpresa para cogerlo desprevenido (...)".

De este modo, y según el juez, ambos "acordaron" el lugar concreto en el que abordarían a la víctima, tras lo que, "instigado" por la joven, su entonces pareja sentimental recogió en un vehículo al otro menor acusado, "diciéndole que iban a una pelea", y a otro joven mayor de edad, trasladándose todos ellos en el referido vehículo al instituto de Gerena para recoger a la joven.

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Seguidamente, todos ellos se desplazaron en el coche hasta estacionarlo cerca del autobús que la menor sabía que tenía que utilizar el fallecido para regresar a su domicilio en otra localidad sevillana.

El magistrado considera probado que, una vez allí, esperaron a que el joven saliera del instituto, de forma que, una vez se produjo dicha salida y la joven pudo verlo, "les dijo a sus acompañantes, ninguno de los cuales lo conocía, quien era éste, identificándolo para que su novio pudiera llevar a cabo la agresión que previamente habían planificado entre ambos".

"Una vez identificado", el novio de la joven se bajó del coche junto con sus acompañantes y todos ellos se dirigieron hacia la víctima, "a quien ya su novia había avisado con anterioridad que esa tarde el novio" de la joven expedientada "iría a pegarle", y que en ese momento iba acompañado por varios amigos.

El fallecido, "a sabiendas de que lo estaban esperando para agredirle y tras haberle comentado" a uno de sus amigos "que creía que iban a venir a pegarle", al ver al otro grupo le dijo a este mismo amigo "mira allí están, no me vayas a dejar solo", "esos son, nos vamos a tener que pegar", tras lo que ambos continuaron la marcha hasta encontrarse con el otro grupo, produciéndose entonces una pelea en el curso de la cual el novio de la joven acusada sacó una navaja que llevaba escondida y la abrió.

En ese momento, el que el menor acusado, "al darse cuenta de ello, se apartó del lugar en el que se había iniciado la pelea y se dirigió hacia el coche en el que se encontraba" la joven expedientada, "no llegando a partir de ese momento a tener la menor intervención en los hechos que se estaban desarrollando".

El juez precisa que el novio de la joven se dirigió entonces hacia la víctima portando una navaja, mientras que el otro acompañante mayor de edad blandía un bate de béisbol, comenzando a perseguir al joven, "quien trataba de huir evitando que éstos pudieran agredirle, lo que no consiguió al ser alcanzando y adelantado ya a escasos metros del autobús en el que debía volver a su casa" por el acompañante del presunto autor de los hechos, el cual "le cortó la retirada al tiempo que le golpeó con el bate que portaba, propiciando así la llegada" del novio de la joven acusada, "quien entonces se enzarzó en una nueva pelea" con el menor en el curso de la cual lo apuñaló con la navaja que llevaba consigo, provocando su muerte.