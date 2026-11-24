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Sevilla, 24 nov (EFE).- Un Juzgado de Menores de Sevilla ha impuesto cinco años de internamiento en régimen cerrado a la menor que fue juzgada por la muerte de Aarón, el joven de 17 años que fue apuñalado mortalmente en enero de 2025 a la salida de su instituto de Gerena.

El magistrado de la plaza 3 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Sevilla ha absuelto a un segundo menor, primo de la anterior, del delito de asesinato que le atribuyó la acusación particular ejercida por la familia de la víctima.

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Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la sentencia notificada este martes y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia, el juez considera que la joven condenada es responsable en concepto de autora por inducción y cooperación necesaria de un delito de homicidio y le impone cinco años de internamiento en régimen cerrado, complementado con una medida de tres años de libertad vigilada.

En este crimen están implicados, además de los dos menores ya juzgados, otros dos adultos que serán enjuiciados en otro procedimiento distinto con jurado popular.

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En concepto de responsabilidad civil, la menor y con carácter solidario sus padres deberán indemnizar con un total de 230.000 euros a la madre y a los tres hermanos de la víctima.

Según el relato de hechos probados, el origen se sitúa el 8 de enero de 2025, cuando la menor acusada mantuvo una conversación durante el recreo con la novia de Aarón.

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Minutos más tarde, la procesada contactó por WhatsApp con su pareja -el mayor de edad investigado como presunto autor material de los hechos y que no conocía a la víctima- para asegurarle que la chica le estaba molestando y que querían pegarles.

El adulto respondió que le daría "un chorro de ostias" al joven, ella le facilitó entonces su nombre, lo conminó a que le diera "un pinchazo" y aportó datos para elegir el lugar con menor repercusión para ella, aconsejándole además que no acudiera solo para cogerlo desprevenido.

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Tras acordar el punto del abordaje, el adulto recogió en un vehículo al otro menor acusado -al que dijo que iban a una pelea- y a otro joven mayor de edad y, tras recoger a la chica en el instituto, aparcaron cerca del autobús que el fallecido utilizaba para regresar a su domicilio en otra localidad sevillana.

Una vez que Aarón salió del centro educativo, la menor lo señaló para identificarlo ante sus acompañantes y se inició una pelea en la que su novio sacó y abrió una navaja oculta.

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En ese instante, el segundo menor acusado se apartó hacia el coche sin volver a intervenir, mientras que los dos adultos persiguieron al chico que trataba de huir hasta que el acompañante le cortó la retirada golpeándolo con un bate de béisbol y el presunto autor material se enzarzó con él en una nueva pelea, en la que lo apuñaló mortalmente.

En su argumentación jurídica, el juez sostiene que la menor es autora por inducción bajo la modalidad de dolo eventual, dado que conocía la agresividad de su novio y que siempre llevaba una navaja, por lo que al instarle a darle un "pinchazo" el resultado de muerte era "absolutamente previsible" y fue aceptado por ella. EFE

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