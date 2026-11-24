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Calpe (Alicante), 24 nov (EFE).- El ayuntamiento de Calpe (Alicante) ha acreditado la exhumación ilegal de una veintena de enterramientos de fallecidos extranjeros entre 2009 y 2017 en el cementerio municipal para destinar sus nichos a españoles.

Así lo ha confirmado la comisión municipal de investigación abierta para aclarar esta práctica, órgano que este martes acaba sus trabajos con la emisión de las conclusiones, según han informado este mañana la alcaldesa de la localidad, Ana Sala, y el concejal del Parque de Descanso Eterno, Marco Bittner.

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Este último ha informado de que los restos mortales que se sacaron irregularmente de sus nichos eran todos de ciudadanos extranjeros (franceses, belgas, ingleses y alemanes) que habían sido enterrados en la década de 1970, por lo que, según la legislación, tenían un plazo de 99 años sin que tuvieran que ser trasladados.

Pese a ello y durante dos corporaciones distintas donde el ayuntamiento estaba dirigido por el Bloc Nacionalista Valencià (BLOC) y el PP, los restos fueron extraídos e introducidos en unos sacos antes de ser inhumados de nuevo en una fosa común, donde ha incidido en que están "localizables" e inventariados.

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El concejal ha manifestado que la veintena de enterrados españoles en dichos nichos "no se van a tocar" porque se tiene certeza de que sus familias "obraron de buena fe" y ha proseguido que el ayuntamiento sí estudia una fórmula de "honrar el recuerdo y hacer justicia" de los perjudicados.

Asimismo, ha considerado que las personas que impulsaron las exhumaciones ilegales hicieron valer que las familias de los enterrados no estaban habitualmente en el municipio ni acudían al camposanto regularmente, dentro de "una concepción errónea" de la situación porque "la legalidad establece que tenían derecho" a ocupar esos nichos.

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Por su parte, la alcaldesa, Ana Sala, que en 2023 abandonó el PP y pasó a formar el partido Somos Calpe, ha informado de que su padre, fallecido el 6 de noviembre de 2014, es una de las personas beneficiadas de esta situación pero ha recalcado que su inhumación se hizo sin conocer lo que ocurría y que los trámites siguieron la "estricta legalidad".

En este sentido, ha apuntado que se abrió una investigación a causa de una denuncia anónima ante la Agencia Valenciana Antifraude y que se archivó, por lo que "no hay nada, ni administrativo ni político".

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También ha comentado que cuando falleció su progenitor los trámites para su enterramiento fueron los habituales, sin que ella eligiera el nicho sino que aceptó el que le ofrecieron, aunque luego ha sabido que había sido ocupado por "una señora alemana".

Sala ha recalcado que tiene la conciencia "absolutamente tranquila" en torno a este "turbio y feo asunto", donde las familias consideradas beneficiadas "no han tenido nada que ver".

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En febrero de 2024, la Audiencia Provincial de Alicante ya condenó a un exconcejal y a un técnico municipal a penas de inhabilitación por prevaricación debido a una de estas exhumaciones, un alemán enterrado en 1973, para enterrar a la abuela del segundo de los procesados. EFE