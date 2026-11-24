24/11/2026 Calle Jesús de Monasterio. POLITICA

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El juez ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el accidente mortal ocurrido la pasada medianoche en Santander, donde ha fallecido un trabajador de la empresa encargada de instalar la iluminación navideña de la ciudad y su hermano ha resultado herido grave, tras ser arrollados por un conductor que huía de la Policía Local y que se dio a la fuga.

Así lo ha decidido el titular de la Plaza de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Santander, en funciones de guardia este martes, en unas diligencias incoadas por delitos de homicidio imprudente, conducción temeraria, conducción bajo los efectos de sustancias toxicas, conducción sin permiso y abandono del lugar de los hechos.

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En el siniestro ha muerto un joven de 25 años, empleado de Chispas, y su hermano, de 22, ha resultado herido muy grave.

El conductor, de 43 años, es "un viejo conocido" de la Policía Local, y ha dado positivo en alcohol y drogas. Tras ser arrestado, ha pasado a disposición judicial, y se ha decretado su ingreso en prisión.

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El suceso tuvo lugar a la salida del túnel de la calle Burgos sobre las 00.40 horas cuando el coche a la fuga chocó contra el camión en el que estaban trabajando las víctimas.

El operario fallecido estaba dentro del cajón colocando la iluminación navideña. Debido al impacto, cayó del mismo y murió en el acto. El otro empleado fue arrollado y acabó debajo del camión.

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Según la Policía, en torno a las 00.30 horas agentes vieron un coche que circulaba por la calle Castilla sin luces. Por ello, le dieron el alto y comenzó una persecución por la zona, que continúo por López Vélez y el intercambiador de Valdecilla hasta el túnel de la calle Burgos, donde se encontraban los afectados y se produjo el accidente mortal.