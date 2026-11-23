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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha defendido este lunes en Melilla que "defender Ceuta y Melilla es defender España" y ha reclamado el apoyo electoral para Alberto Núñez Feijóo, al que ha presentado como la alternativa política que puede garantizar el futuro de ambas ciudades.

En un acto público organizado por el Partido Popular de Melilla, ante cientos de asistentes, Vivas ha llegado a definir la llegada del líder popular a La Moncloa como "la salvación de Ceuta y Melilla", frente a lo que considera años de abandono por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

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El dirigente ceutí ha contrapuesto el significado de las papeletas de ambos candidatos en las elecciones del próximo 29 de noviembre. "La papeleta de Sánchez representa el abandono, la mentira y la sumisión a Marruecos", mientras que la de Feijóo, según ha afirmado, simboliza "la claridad, el compromiso y la defensa" de las dos ciudades españolas del norte de África y de la soberanía nacional.

Durante su intervención, Vivas ha presentado al presidente nacional del PP como "una ventana abierta, una luz para salir del túnel" y una oportunidad para conseguir "una España mejor para todos". A su juicio, un Ejecutivo presidido por Feijóo situaría a Ceuta y Melilla entre sus prioridades políticas y les garantizaría una atención específica desde el Gobierno central.

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En este sentido, ha asegurado que ambas ciudades contarían con una carpeta propia en el Consejo de Ministros y que el futuro Gobierno popular impulsaría inversiones y medidas para garantizar la estabilidad económica y social, la cohesión territorial y la defensa de sus fronteras y de su integridad territorial. Vivas ha destacado que Feijóo conoce las necesidades de las dos localidades y ha expresado su confianza en que cumplirá los compromisos adquiridos.

"El contrapunto de Sánchez se llama Feijóo y el contrapunto del PSOE se llama Partido Popular", ha manifestado el presidente ceutí, quien ha reivindicado la preocupación que, según ha señalado, el líder popular ha demostrado por ambas ciudades. Para Vivas, la unidad territorial de España exige un Gobierno comprometido con la seguridad, el desarrollo y la prosperidad de Ceuta y Melilla.

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CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL GOBIERNO SOCIALISTA

Buena parte del discurso de Vivas se ha centrado en cuestionar la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto a Ceuta, especialmente durante la crisis fronteriza de los días 30 y 31 de julio tras "la invasión" de más de 80.000 marroquíes. El presidente ceutí ha acusado al jefe del Gobierno de "no atender las llamadas de auxilio de la ciudad", de "incumplir sus compromisos en materia de retornos" y de intentar "transmitir una imagen de normalidad" que, según ha denunciado, "no se correspondía con la situación" que atravesaba la localidad.

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También ha reprochado al Ejecutivo socialista que, a su entender, haya dedicado más esfuerzos "a disculpar las actuaciones de Marruecos que a defender la integridad territorial española". En este contexto, ha insistido en que la situación geográfica y estratégica de Ceuta y Melilla requiere una respuesta política firme y una atención permanente por parte de las instituciones del Estado.

"Defender Ceuta y Melilla es defender España", ha reiterado, antes de agradecer al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, su "entrega, tenacidad y compromiso" con la ciudad. Vivas ha destacado su papel a la hora de trasladar al conjunto de los españoles la importancia de proteger ambas localidades como parte esencial de la unidad nacional.

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AGRADECIMIENTO POR LA ACOGIDA EN MELILLA

El presidente de Ceuta también ha dedicado palabras de agradecimiento a los melillenses por la acogida recibida durante su visita, así como a Imbroda, a la diputada nacional Sofía Acedo y a toda la familia del Partido Popular de Melilla.

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En un mensaje posterior, Vivas ha reconocido que las numerosas muestras de cariño y hermandad recibidas durante el acto le habían emocionado especialmente. "Lo más emocionante es saber que todo ese cariño no es para mí, sino para todos los ceutíes, a quienes tengo el inmenso honor de representar", ha señalado.

El dirigente ha subrayado que "Ceuta y Melilla no son únicamente ciudades hermanas, sino dos pueblos que comparten sentimientos, preocupaciones y esperanzas", y que "saben que pueden contar el uno con el otro".

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De cara a la cita electoral del 29 de noviembre, Vivas ha llamado a "echar el resto" y ha resumido su mensaje político con una consigna dirigida a los asistentes: "La papeleta de Feijóo es la papeleta de Ceuta. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". Su intervención ha concluido con una nueva reivindicación de los vínculos entre ambas ciudades y un saludo a los asistentes: "¡Viva Melilla, viva Ceuta y viva España!".