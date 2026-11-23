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Barcelona, 23 nov (EFE).- Un joven universitario catalán de 22 años fue detenido hace diez días por el ICE, la policía migratoria de Estados Unidos, pese a que tiene visado vigente hasta 2029, y desde entonces permanece en un centro de internamiento de Georgia, sin que su familia sepa cuándo podrá salir.

Según ha explicado a la emisora Rac-1 la abogada de la familia, Regina Pitarch, especialista en extranjería, los agentes detuvieron el pasado 13 de noviembre al joven "sin preguntar" y posteriormente fue encarcelado, sin comprobar si tenía visado.

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El chico estaba ayudando a un amigo a hacer una mudanza, cuando, según ha explicado la abogada, acudieron varios agentes del ICE y lo detuvieron.

Según la letrada, pese a que el joven tiene el visado vigente hasta 2029, su detención está relacionada con su permiso de residencia, ya que en la universidad se la anularon sin decirle nada porque sus clases eran telemáticas.

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Tras su detención, el joven fue trasladado a un centro penitenciario de Suwannee, en Florida, donde le dieron la posibilidad de firmar unos papeles, que su abogada cree que eran para la extradición voluntaria y, a partir de aquí, le llevaron a un centro de detención del ICE en Georgia, donde ya lleva una semana. EFE