Córdoba/Madrid, 23 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que Andalucía frenará la "involución" que proponen PP y Vox y dará la victoria al PSOE el próximo 29 de noviembre.
En un mitin en Córdoba al que han acudido 5.000 personas, según datos del PSOE, Sánchez ha subrayado que serán "las ocho provincias de Andalucía" las que hagan "avanzar a España" el próximo 29N.
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"Los millones de andaluces y andaluzas les va a decir que no a Vox y al PP y que sí al rojo del Partido Socialista", ha manifestado. EFE
(Foto)(Vídeo)
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