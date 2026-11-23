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Madrid, 23 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a denegar la adopción de medidas cautelarísimas para suspender de forma inmediata la ampliación de los servicios mínimos para la huelga indefinida docente decretada por la Comunidad de Madrid.

El pasado viernes el TSJM ya rechazó la petición realizada por el sindicato CSIF -no adherido a la huelga indefinida- y, en esta ocasión, ha respondido del mismo modo a la solicitud realizada por el Comité de Huelga Mixto, según ha trasladado a EFE el propio comité.

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En ambos casos, el órgano judicial ha rechazado la suspensión urgente pero la pieza de medidas cautelares ordinarias sigue abierta y pendiente de resolución.

En el procedimiento abierto a instancia del Comité de Huelga, el tribunal ha otorgado de plazo a la Comunidad de Madrid hasta el próximo jueves, 26 de noviembre, para que presente sus alegaciones.

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Una vez recibidas o vencido dicho plazo, el juzgado valorará los argumentos de las partes antes de decidir si procede suspender total o parcialmente la orden autonómica.

Mientras se resuelve este trámite y el recurso contencioso-administrativo sigue su curso, la Orden 4977/2026 publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) continúa plenamente en vigor.

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Dicha normativa refuerza la presencia obligatoria de profesorado en los centros públicos no universitarios tras más de un mes de paros, exigiendo cubrir inicialmente el 50 % de las horas lectivas semanales de las materias evaluables en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en segundo de Bachillerato —porcentaje que subirá hasta el 90 % a partir de mayo— y sumando un docente más por cada tres unidades en los cursos finales de Primaria, ESO y Formación Profesional.

Desde el Comité de Huelga Mixto han subrayado que mantienen su ofensiva judicial y sindical en defensa del derecho de huelga del profesorado madrileño, que este lunes ha iniciado su séptima semana de paros indefinidos. EFE

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