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Sevilla, 23 nov (EFE).- La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía deberá pagar 8.695,86 euros en concepto de daños y perjuicios a un alumno con síndrome de Asperger y a sus padres tras acreditarse su responsabilidad patrimonial en el acoso escolar sufrido por el menor en el centro Néstor Almendros del municipio sevillano de Tomares.

Así lo establece la sentencia firme dictada por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla, que además condena a la Administración educativa al abono del interés legal del dinero desde la fecha de la resolución hasta su pago efectivo y a las costas procesales, fijadas en 300 euros.

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Según ha informado la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger en una nota de prensa, los hechos se remiten a 2021, cuando la familia comenzó a comunicar al centro que el alumno estaba siendo víctima de conductas de acoso escolar y solicitó la apertura del protocolo de acoso escolar, ante lo que el centro alegó que este no existía.

Asperger Andalucía asegura que esa falta de respuesta se prolongó durante años, hasta que ahora ha sido la justicia la que ha señalado la responsabilidad del centro y de la administración educativa por los daños y perjuicios ocasionados al menor tras su inacción, en una sentencia que es firme y que no admite recurso.

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Desde la Asociación Asperger-TEA Sevilla han destacado que el fallo sienta un precedente legalmente fundamentado que "pone contra las cuerdas" la gestión educativa ante el acoso y que la resolución "lanza un aviso contundente a la Administración: los protocolos contra el acoso escolar no pueden quedar reducidos a trámites burocráticos sin eficacia real".

Por su parte desde el departamento que dirige María del Carmen Castillo han defendido la "sensibilización" de los profesionales de los centros y de la Administración frente el acoso escolar y las medidas "con cambios significativos" puestas en marcha para facilitar los procedimientos y aplicación de protocolos contra esta "lacra social".

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La Consejería ha defendido su actuación "más allá de que puedan existir discrepancias con las familias en algunas situaciones, e incluso errores que den pie a una sentencia (por un caso en el año 2021) en el ámbito de lo Contencioso-Administrativo, que no puede poner en cuestión todo el sistema ni todas las decisiones que se adopten ante situaciones complejas".

Ha repasado que desde 2022, la apertura de los protocolos se activa de forma digital en la plataforma Séneca, de forma que el procedimiento es mucho más ágil y sencillo, y desde este curso ya en primera instancia la inspección educativa recibe la comunicación del inicio del mismo.

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La Junta ha señalado que en el curso 2021-22 se abrieron en Andalucía 1.377 protocolos por presunto acoso y que en el 2024-25 fueron un total de 3.195, un 132 % más, ya que la apertura del mismo "más allá de que finalmente se constate o no, supone una medida de protección, control y seguridad para las víctimas". EFE