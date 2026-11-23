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Barcelona, 23 nov (EFE).- El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha prometido este lunes que el regreso a Cataluña del expresidente catalán Carles Puigdemont será un retorno "en clave de país" y ha avisado de que el 'procés' "no acaba" tras la amnistía.

En una rueda de prensa en la sede del partido tras el cierre definitivo de la causa judicial del 'procés', ha sostenido que la decisión del Tribunal Supremo de hoy representa una "victoria del independentismo sobre el Estado".

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Para Turull, esta es una victoria contra quienes "firmaron el 155" y también contra la "extrema derecha" que ejerció de acusación popular en el juicio por el 1-O. "Esto sí que es plantar cara a la extrema derecha", ha reivindicado.

El dirigente independentista ha mantenido que es una victoria "también de Junts y muy especialmente" de Puigdemont, quien la puso como condición para negociar "de igual a igual" con el PSOE, ha dicho.

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En ese sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez "se comprometió" a llevar a "prisión" a Puigdemont antes de 2023.

"El valor de lo que diga el señor Sánchez en campaña se tiene que situar ahí", ha agregado, preguntado por el hecho de que el jefe del Ejecutivo diga ahora que no aceptaría un referéndum para pactar con Junts.

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Turull ha defendido que es "perfectamente compatible" que el regreso de Puigdemont -que ha situado después de las elecciones- sea "institucional" con el hecho de que el líder de Junts haya entrado en campaña para el 29N.

"Lo que no haremos desde Junts es que el principal capital político que preside el partido no participe de la campaña electoral. Nadie lo entendería", ha argumentado.

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El secretario general de Junts ha subrayado que Puigdemont se fue "al exilio a plantar cara al Estado español como presidente de Cataluña" y así es como volverá.

Puigdemont ofrecerá una rueda de prensa el miércoles a las 11:00 horas en el Press Club Brussels Europe, el mismo lugar donde dio su primera rueda de prensa al ir al extranjero, para detallar sus planes de regreso.

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Turull ha señalado que la amnistía es "una batalla histórica que se ha ganado" y, ante la nueva etapa que se abre tras la decisión del Supremo, ha reivindicado ir a la "ofensiva" y no mantenerse en una posición "defensiva".

Por ello, ha dicho, es "muy importante" que el independentismo vaya a votar en las elecciones generales, para tener fuerza "en las urnas".

"Para nosotros, el 'procés' no acaba. El conflicto político entre Cataluña y el Estado español no ha acabado. Votamos y decidimos una cosa, y mientras tanto seguiremos batallando para que Cataluña sea un país independiente", ha expuesto. EFE

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(foto) (vídeo)