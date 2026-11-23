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Lugo, 23 nov (EFE).- El pívot internacional congoleño Jordan Sakho regresará a la plantilla del Río Breogán tras finalizar su contrato con el Soles de Mexicali, con el que se acaba de proclamar campeón de la Liga de México.

El interior africano disfrutará ahora de unos días de vacaciones y, si no hay imprevistos de última hora, se unirá a los entrenamientos del equipo dirigido por Luis Casimiro a partir de la próxima semana, informaron a EFE fuentes del club gallego.

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La idea de la dirección deportiva que lidera Tito Díaz es que Sakho pueda disputar su primer partido contra el Bilbao Basket el próximo 10 de diciembre en el Pazo Provincial de Lugo.

Sakho disputó la pasada temporada 29 partidos en la liga Endesa con la camiseta celeste, en los que promedió 5,3 puntos, 3,8 rebotes y 0,6 asistencias para una valoración media de 7,4 créditos en los 15 minutos que estuvo en pista por partido. EFE

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