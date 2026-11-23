Barcelona, 23 nov (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha llamado este lunes a "mirar hacia adelante y no quedar atrapados en el pasado" tras aplicar el Tribunal Supremo la amnistía al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.
En un mensaje publicado en la red social X, Illa ha defendido también que "la normalidad no es un punto de llegada", sino que es "un punto de partida".
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Este lunes, el Supremo ha puesto punto y final al procedimiento judicial de Puigdemont, que queda archivado tras nueve años. EFE
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