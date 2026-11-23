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El expresidente socialista de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha remarcado ante la situación actual que políticamente "es un desastre" porque los "partidos centrales" han "abandonado el centro" para "irse a los extremos".

"Unos a la extrema derecha y otros a la extrema izquierda", ha remarcado, para añadir que "en el centro no queda nada", de modo que el próximo domingo el pueblo tiene en su mano la posibilidad de decidir qué tipo de país quiere.

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Según Ibarra la situación política actual "no favorece ni satisface a mucha gente" y se ha referido al libro de Javier Marías 'Berta Isla' y a un párrafo dedicado al pueblo brasileño como consecuencia de su votación a la dictadura en el que habla de "el amado pueblo, que jamás fue criticado por nadie, porque hacía y votaba lo que consideraba oportuno en cada momento".

"La situación de hoy es la consecuencia del amado pueblo español, que ha votado lo que ha votado. Y si vuelve de nuevo a votar cómo ha votado, volveremos a estar insatisfechos como consecuencia de que el país volverá a estar polarizado", ha recalcado Ibarra, para incidir en que por eso defiende que "aquél que quiera votar lo que quiera intente hacer posible que el partido que gane tenga mayoría absoluta, porque hasta el año 20 España ha ido relativamente bien" pero "del 20 para acá políticamente es un desastre".

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Y es que, como ha destacado, económica y socialmente "no estamos mal" pero "políticamente es un desastre". "¿Por qué? Porque los partidos centrales han abandonado el centro para irse a los extremos, unos a la extrema derecha y otros a la extrema izquierda, en el centro no queda nada, y como no queda nada ustedes sabrán", ha señalado a los asistentes en un acto celebrado en Badajoz, donde el expresidente extremeño ha reafirmado que "somos el amado pueblo que tenemos en nuestra mano la posibilidad de decidir qué tipo de país queremos".

"No sé si estáis de acuerdo", ha concluido Ibarra, que se ha pronunciado de esta manera durante su intervención, junto al expresidente del Gobierno Felipe González; el político y diplomático Javier Rupérez, y el periodista Juan Luis Cebrián, en la sesión 'Una reivindicación de la Transición Política Española', dentro de las Jornadas 'Transición Política y Archivos Personales' que se celebran estos días en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura en Badajoz.

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