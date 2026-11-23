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El expresidente del Gobierno Felipe González ha señalado que si explica públicamente por qué no puede votar al actual Gobierno de Pedro Sánchez "perderán millones de votos más" y que no va a pedir que voten a "otros", y además ha contestado al exministro socialista José Bono que "se lo piense él" después de que le haya pedido que recapacite su decisión de votar en blanco.

Así y sobre el hecho de que Bono le haya dicho que se vuelva a pensar su intención de votar en blanco en las elecciones del próximo 29N y apoye al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, González ha recalcado que "se lo vuelva a pensar él" y que "por favor lo haga en serio y mire lo que ha sido su responsabilidad como ministro de Defensa". También le invita a mirar a Bildu, así como a una amnistía "autoconcedida" y señalada "después de decir que no".

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"Por favor, ¿que me lo piense yo? Que se lo piense él y los que nos rodean de los abajo firmantes, que se lo piensen, y que si no se lo van a pensar que se callen, y si no se quieren callar, que no me hagan hablar porque no quiero entrar en campaña en la última semana. No quiero porque es mi partido, el mío, el que nos está llevando a este basurato", ha remarcado.

De este modo ha pedido "por favor" que dejen pasar estos días sin tirarle "de la lengua", asegurando que está "dispuesto" a hacer una conferencia de prensa y a explicar "las mil razones por las que el liderazgo de un país no puede ser mercenario".

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González ha participado este lunes junto al expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra; el político y diplomático Javier Rupérez, y el periodista Juan Luis Cebrián, en la sesión 'Una reivindicación de la Transición Política Española', dentro de las Jornadas 'Transición Política y Archivos Personales' que se celebran estos días en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura en Badajoz.

Durante su intervención en esta sesión, González ha vuelto a señalar con ironía que el exministro socialista le lanzaba esta petición "pro bono" --una expresión en latín que se refiere a un trabajo sin contraprestación-- y que "por tanto, no había que preocuparse". "Tiene mucho sentido la expresión", ha apostillado.

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Acto seguido y sobre el hecho de que le hayan preguntado sobre esto cuando no quería que este acto se confundiera con la campaña electoral, ha expuesto que si explica públicamente por qué no puede votar a este Gobierno "perderán millones de votos más". Además ha justificado que dijera que iba a votar en blanco en las generales del 29 de noviembre haciendo hincapié en que no iba a pedir el voto para otro partido.

Asimismo ha criticado que el Gobierno de Sánchez haya completado la legislatura sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado señalando que sin cuentas públicas no se puede cumplir el mandato constitucional.

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ADAMUZ Y URDA

González ha dedicado sus primeras palabras a los accidentes ferroviarios sucedidos en Adamuz y Urda al señalar que, en los tiempos actuales, la memoria "enflaquece cada vez más" y que "ya no nos acordamos de los muertos" de ambos siniestros cuando "son de ayer"; ante lo que ha afeado que "todavía hay gente que no pierde el supuesto humor, si es que es verdad ese humor".

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Las muertes provocadas por estos dos accidentes "se podían y se debían haber evitado", ha lamentado, al tiempo que ha pedido a los ciudadanos que no hagan caso de los políticos a los que les gusta inaugurar "pero no mantener".

"QUE SE VAYAN CON BILDU"

En declaraciones posteriores a los medios y preguntado por su recuerdo de dichos accidentes de tren, Felipe González ha reconocido que vive "desgarrado" desde ese momento y que ha perdido el humor. "¿Cómo uno puede de verdad vivir con tranquilidad con eso encima? Pesa sobre mis hombros y no soy responsable", ha continuado, para recordar que ambos siniestros han ocurrido en la línea de Andalucía, "lo mejor que habíamos hecho en muchos años".

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Interpelado por qué hubiera hecho él después de esos accidentes, ha replicado que callarse, "primero pedir perdón" y después, si tiene que hacer una campaña, tomárselo "en serio". Sobre si ha podido hablar con Pedro Sánchez o con miembros del partido ha incidido que "ni durante, ni antes, ni hace siglos".

A este respecto, ha sido preguntado por si no le han convencido exministros como el socialista José Bono. "Por favor, ¿pero han dado algún argumento?", ha contestado a su vez, para concluir que "se vayan con Bildu".

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