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Vitoria, 23 nov (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes que "se percibe un cambio de gobierno", ante el que "cobra más sentido que nunca votar Euskadi", votar PNV.

En un mitin en San Sebastián, el presidente del PNV ha asegurado que su partido va a "pelear por Euskadi esté quien esté en la Moncloa". "Pero a decir verdad, parece evidente quién va a ser el próximo inquilino de la Moncloa, se percibe un cambio de gobierno. Y en ese contexto cobra más sentido que nunca que votes Euskadi, porque el próximo domingo se decide quién representa a Euskadi en Madrid", ha dicho.

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Esteban ha reiterado que "no tenemos que elegir entre Sánchez y Feijóo. Aquí no vamos a votar a ninguno de ellos; no están en nuestras papeletas. En nuestras papeletas está Maribel (Vaquero, la candidata por Gipuzkoa), están Idoia, Gorka o Eneko. Y todo un equipo, todo un país. Votar PNV es votar por Euskadi".

"He estado 21 años en Madrid, y os digo alto y claro que los únicos que se encargan de trabajar los asuntos de Euskadi son los diputados y las diputadas del PNV", ha afirmado el presidente del partido quien ha augurado que en la próxima legislatura habrá un "grupo vasco y fuerte".

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Esteban ha mostrado una papeleta para el Senado de Gipuzkoa para señalar que el PP "ha abierto la puerta de nuestra casa a la ultraderecha" con su pacto con Vox para no presentarse en este territorio.

"Son el Partido Perdido en Euskadi. Al Partido Perdido le vamos a decir ‘no’ y ‘no’. No a Tellado, no a Ayuso y no a Vox", ha advertido.

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En cuanto al PSOE, Esteban ha remarcado que "está para pocos alardes". Ha recordado que la legislatura ha estado marcada por los casos de Ábalos y Santos Cerdán, los "escándalos" y la falta de nuevos presupuestos.

En el mismo mitin, el lehendakari, Imanol Pradales, ha reclamado al PSOE, PP y EH Bildu "menos eslogan, menos Madrid y más Euskadi" y ha recordado que estas elecciones "no van ni de asaltar el cielo ni de alcanzar el paraíso socialista ni antifascista. ¡Que no! ¡Que esto va de tu vivienda, tu sanidad, tu empleo, tu bolsillo, tu transporte, tu seguridad! Va de Euskadi". EFE

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