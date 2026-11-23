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Madrid, 23 nov (EFE).- El rey ha destacado este lunes la vigencia del pensamiento del filósofo Francisco de Vitoria en lo que se refiere a la gestión de lo público para el bien de todos los ciudadanos, cuando se cumple el V centenario del inicio de la Escuela de Salamanca que lideró este jurista y que puso las bases de la modernidad.

Felipe VI ha presidido un homenaje a Francisco de Vitoria con motivo de los 500 años de su incorporación a la Cátedra de Prima de Teología de la Universidad de Salamanca y del inicio de la Escuela de Salamanca, cuyos pensadores fueron capaces de transformar el pensamiento económico, jurídico, teológico, filosófico y político de su época.

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Una jornada de estudio que se ha celebrado en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMyP) y en la que varios académicos han destacado la influencia del pensamiento de Francisco de Vitoria en la modernidad y en aspectos como la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El rey ha recalcado la herencia del pensamiento de este dominico, filósofo, jurista y escritor, así como su influencia en la historia y su vigencia en la actualidad, y ha dicho que es una lección que se debe incorporar "para la conducción y el manejo de la vida pública".

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Una influencia que debe incorporarse a "los mandatos que recibimos como responsables públicos y del Estado hacia los ciudadanos", no solo los coetáneos y en el ámbito nacional, sino también en relación con el resto del mundo, ha dicho Felipe VI.

Y ha destacado el esfuerzo de académicos y catedráticos durante este año para recordar, poner en valor y actualizar "lo que es una fuente luminosa de pensamiento y de gestión de lo público para el bien de todos los ciudadanos".

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Un homenaje que ha contado también con la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la presidenta del CGPJ y Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, además de presidentes, directores y académicos de las reales academias integradas en el Instituto de España, y representantes de la Universidad de Salamanca.

En el acto han intervenido académicos como Adela Cortina, académica de la RACMyP, quien ha subrayado la defensa de los derechos llevada a cabo por Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca y su influencia en el reconocimiento de derechos fundamentales.

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"Quienes reflexionaron sobre los derechos humanos desde el iusnaturalismo y defendieron el derecho de los indígenas a la vida, la propiedad y a no ser obligados a la conversión, porque son seres racionales, y a lo sumo se les puede exhortar, pero no obligar, sin duda anticiparon la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", ha indicado Cortina.

También el académico Pablo Lucas ha considerado que la defensa de Francisco de Vitoria de los derechos de los nativos de las tierras conquistadas por España deben ser un estímulo para encontrar en la actualidad, y desde los valores y principios de la Constitución, respuestas "para ordenar la inmigración de manera respetuosa con la dignidad de los que llegan a nuestra tierra y con el mantenimiento de nuestros equilibrios”.

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Por su parte, el también académico Emilio Lamo de Espinosa ha destacado que la singularidad de la Escuela de Salamanca no fue que unos intelectuales censuraran al poder, sino que, estando integrados en las instituciones de la monarquía, "sometieran a examen los títulos de su expansión y reconocieran a los pueblos conquistados derechos que el conquistador estaba obligado a respetar".

No preguntaban, ha añadido Lamo de Espinosa, si se estaba conquistando con crueldad, sino algo más radical: "¿Con qué derecho se conquista? Una cosa es censurar el ejercicio del poder; otra, discutir su fundamento mismo".

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El presidente de la RACMyP, Benigno Pendás, ha destacado la importante aportación de la Escuela de Salamanca a la modernidad europea, mientras que el rector de la Universidad de Salamanca, Manuel Corchado, la ha definido como "una invitación a preservar espacios donde sea posible pensar con rigor y discrepar sin dejar de escucharse".

Corchado ha destacado, al igual que Pendás, la presencia de Felipe VI en este acto, y ha señalado que reafirma el compromiso de las instituciones españolas "con la primacía del Derecho, con la concordia entre los pueblos y con el valor del pensamiento riguroso al servicio de la sociedad". EFE

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(foto)