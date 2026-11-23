Guardar

Oviedo, 23 nov (EFE).- Cuatro de cada diez personas con VIH y carga viral indetectable evitan mantener relaciones sexuales por temor a transmitir el virus, pese a que la evidencia científica ha demostrado que, cuando la infección está controlada mediante el tratamiento antirretroviral, no existe riesgo de transmisión por vía sexual.

Así lo revela un estudio presentado en el XVII Congreso Nacional de GeSIDA, el grupo de estudio del sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas (SEIMC), que se celebra en Oviedo hasta el miércoles y que reúne a especialistas e investigadores dedicados al estudio de la infección por VIH.

PUBLICIDAD

El estudio refleja que el miedo y el estigma asociados al VIH "continúan condicionando la vida sexual y el bienestar emocional de las personas que conviven con esta infección".

Según ha señalado en un comunicado GeSIDA, la ausencia de riesgo de transmisión sexual en personas con VIH que mantienen la carga viral indetectable se conoce como el principio "indetectable = intransmisible".

PUBLICIDAD

Esto significa que una persona que sigue eficazmente su tratamiento y mantiene una carga viral inferior a 200 copias por mililitro de sangre no transmite el virus a sus parejas sexuales, incluso en relaciones sin preservativo.

Sin embargo, entre los participantes del estudio con supresión viral documentada que respondieron a las preguntas sobre transmisión, el 42,9 por ciento reconoció que evitaba las relaciones sexuales por temor a transmitir el VIH y el 50 por ciento manifestó sentir angustia ante esa posibilidad.

PUBLICIDAD

La investigación se ha desarrollado entre agosto de 2021 y julio de 2026 en siete hospitales, con la participación de 1.521 personas adultas con VIH incluidas en el programa de telemedicina 'Naveta'.

En el conjunto de participantes que respondieron a la pregunta específica sobre evitar las relaciones sexuales, el 49,3 por ciento reconoció mantener esta conducta por miedo a transmitir el virus.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el 36 por ciento de los participantes que respondieron al cuestionario manifestó una baja satisfacción con su vida sexual, asociada con mayores niveles de ansiedad, depresión y vulnerabilidad social.

Para los investigadores, estos resultados "evidencian la necesidad de reforzar la información sobre la eficacia del tratamiento antirretroviral y abordar las consecuencias psicológicas y sociales de una infección que, pese a los avances médicos, continúa rodeada de estigma". EFE

PUBLICIDAD