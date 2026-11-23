17/02/2026 Imagen de un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). A 17 de febrero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). Los operadores ferroviarios Renfe e Iryo han anunciado este martes 17 de febrero que retoman sus servicios en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras un mes de reparaciones por el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en concreto se recupera el servicio desde Madrid a Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada y el Alvia Madrid-Granada-Almería, mientras que para las conexiones Málaga y Huelva continúan con planes alternativos. POLITICA Pedro Funes - Europa Press

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Adif ha pedido a la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, que requiera a Renfe que aporte los registros de los acelerómetros embarcados en los trenes que circularon los días 17 y 18 de enero por la vía en cuestión.

Según recoge el escrito de Adif al Juzgado presentado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, solicita dichos registros de los trenes Talgo que circularon por Adamuz. El requerimiento deberá comprender los datos correspondientes al tramo entre Villanueva de Córdoba y la bifurcación de Alcolea, en ambas vías.

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Los registros solicitados corresponden al sistema TSmart de Talgo, destinado a evaluar la inestabilidad en la marcha, y deberán incluir las aceleraciones registradas por cada acelerómetro, la velocidad del tren y la localización de las mediciones.

En opinión de Adif, "la diligencia solicitada resulta pertinente y necesaria en la medida en que la aportación de estos datos permitirá determinar si existieron aceleraciones anómalas en la zona del accidente y su eventual correspondencia con defectos en la vía, mediante su contraste con la información y el conocimiento técnico derivados de las auscultaciones dinámicas que realiza Adif con equipos embarcados".

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En este sentido, señala que "la disponibilidad de registros correspondientes a ambas vías permitirá efectuar un análisis comparativo que puede contribuir a descartar la existencia de defectos de la plataforma susceptibles de afectar a ambas". Asimismo, expone que "la extensión del tramo solicitado a ambos lados de la estación de Adamuz permitirá disponer de una mayor longitud de referencia para comparar los registros con los resultados de las auscultaciones de vía".

A fin de garantizar su "integridad y autenticidad", se interesa que el requerimiento a Renfe comprenda la aportación de los archivos en su formato original y en formato legible (CSV/PDF), acompañados del 'hash' de integridad, la documentación relativa a su cadena de custodia y la justificación de su sincronización horaria respecto de la red de infraestructura.

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TRASLADO DEL IRYO

Sobre el traslado por carretera de los coches 1 a 5 del tren Iryo siniestrado, con el previo desacoplamiento de los bogies respecto de las cajas, desde Adif explican que, según el informe emitido por TÜV Rheinland InterTraffic el 18 de noviembre de 2026, "si bien el traslado por carretera es la opción más segura, debería llevarse a cabo con los bogies acoplados a los coches".

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Tal y como relatan los peritos en el informe, "el mecanismo de unión entre bogie y vehículo constituye un elemento crítico para el comportamiento dinámico y la estabilidad del coche, pues sus interfaces determinan los movimientos y la rotación del bogie respecto de la carrocería". En consecuencia, apuntan que "el desacoplamiento de ambos elementos no constituye una cuestión meramente logística, sino que afecta a aspectos cuya inspección puede contribuir al esclarecimiento de las causas del accidente".

De hecho, el informe advierte expresamente de que "la separación de los bogies impediría una futura inspección de elementos que contribuyen al comportamiento dinámico y a la estabilidad del vehículo". Adicionalmente, agregan que "el mantenimiento de los bogies acoplados permitiría realizar en la base de destino, con los coches situados sobre un foso, una inspección más precisa que la que podría efectuarse durante las maniobras de elevación de los coches para desacoplar los bogies, previstas en la propuesta de ILSA".

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En definitiva, remarcan que "la conservación del acoplamiento es la opción más prudente en estos momentos, pues no sólo preserva la configuración de los elementos objeto de examen, sino que permite inspeccionarlos con la necesaria precisión". Por ello, Adif considera que "el eventual traslado de los coches 1 a 5 debería efectuarse en esas condiciones".

Por otro lado, indican que se encuentra todavía pendiente la inspección autorizada a Adif Alta Velocidad mediante providencia de 30 de octubre de 2026, cuyas fechas se están coordinando a través de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba.

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A fin de "compatibilizar la práctica de dicha inspección con la necesidad de no demorar innecesariamente el traslado de los coches 1 a 5", esta parte interesa que "la inspección por los peritos y técnicos de Adif-AV respecto de dichos coches pueda practicarse con ocasión de las operaciones de traslado, mediante su presencia durante estas y la correspondiente documentación gráfica". Y la inspección sobre los restantes coches, 6 a 8, se practicaría en la fecha que se acuerde con la UOPJ de Córdoba.

PERITOS EN PRUEBAS DE DEGASTE DE CARRIL

Por otra parte, Adif pide a la jueza autorizar a sus peritos designados para estar presentes durante la práctica de las pruebas de medición del desgaste de carril que lleve a cabo la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (Aitat) bajo control policial, autorizadas mediante providencia de 11 de noviembre.

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Igualmente, en las distintas fases de los ensayos metalúrgicos de laboratorio que se practiquen sobre los carriles descritas en el acuerdo definitivo de encomienda de gestión y pliego definitivo de prescripciones técnicas incorporados a las actuaciones mediante providencia de 13 de noviembre.

En dicha providencia se acordó unir a la causa el acuerdo definitivo de encomienda de gestión entre la Aitat y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la realización de ensayos en laboratorio sobre los carriles, así como para la ejecución de ensayos de comprobación y contraste en segundo laboratorio.

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