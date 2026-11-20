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Madrid, 20 nov (EFE).- En el octavo día, pasado el ecuador de la campaña, los candidatos Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) retoman sus agendas tras el cara a cara, con el presidente del Gobierno en Santiago de Compostela y el líder del PP en la isla de El Hierro por la mañana y Santa Cruz de Tenerife por la tarde.

-PSOE: Sánchez viaja a Santiago de Compostela para intervenir en un mitin junto al secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

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-PP: En medio de la crisis migratoria, Feijóo visita a mediodía el municipio de La Restringa en la isla de El Hierro y por la tarde protagoniza un mitin en Santa Cruz de Tenerife.

-Vox: El candidato de Vox, Santiago Abascal, atiende a la prensa a mediodía en Salamanca.

-Frente Amplio: La coalición no celebrará mitines mañana, pero si diversas actividades, entre ellas, la de Colau en Tarragona para participar en un encuentro multisectorial en defensa de los servicios públicos y la vivienda con declaraciones a los medios de comunicación y una entrevista a primera hora en RNE.

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-Podemos y Junts: La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, celebra en Madrid un acto conjunto con el de ERC, Gabriel Rufián, en el parque Enrique Tierno Galán, un enclave emblemático en Madrid en donde el partido morado ha organizado actos de calado desde su fundación. A mediodía se reúne con la coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y Unidad COESPE.

-PNV: El presidente del PNV, Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales, intervienen en un acto electoral en Getxo junto a la cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal

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-EH BILDU: Celebra un acto en Bilbao en recuerdo a los miembros de Herri Batasuna Santi Brouard y Josu Muguruza, asesinados en noviembre de 1984 y 1989 por el GAL y grupos de extrema derecha, respectivamente, en el que participan el secretario general de la formación, Arnaldo Otegi, junto al candidato al Congreso por Bizkaia Oskar Matute.

- Junts: La cabeza de lista al Congreso, Miriam Nogueras, atiende a los medios en Barcelona y por la tarde se desplaza a Lleida.

-BNG: La portavoz nacional, Ana Pontón, y el cabeza de lista al Congreso, Néstor Rego, participan en A Coruña en un acto en apoyo a los movimientos sociales antifascistas y en defensa de las libertades y memoria democrática por la mañana. Pontón protagoniza un mitin por la tarde en Pontevedra.

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-Coalición Canaria: La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso, Cristina Valido, participa en un mitin en Santa Cruz de Tenerife por la tarde, tras reunirse a lo largo del día con el sector del metal y las nuevas tecnologías y el de los apicultores de Tenerife.

cjr/mcm