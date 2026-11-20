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Madrid, 20 nov (EFE).- La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N ha convocado para este domingo, 22 de noviembre, una manifestación nacional en Madrid para reclamar a las administraciones públicas "medidas concretas que mejoren las condiciones laborales y de vida" del colectivo, según ha informado la propia organización en un comunicado.

La marcha arrancará a las 12:00 horas desde la Plaza de España y recorrerá la Gran Vía, la plaza del Callao, la calle de Alcalá, la plaza de Cibeles y el paseo del Prado hasta concluir en la plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) previsiblemente antes de las 14:00 horas.

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La convocatoria cuenta con el apoyo de asociaciones como CEPA, FAENA, AUPA (Autónomos Unidos para Actuar), ANAM (Asociación Nacional de Arrastre del Mediterráneo), la Plataforma de Feriantes de Madrid, UNASPI, UNAMUR y la Plataforma de Imagen Personal "Creer en nosotros", además de la participación de Marea Celeste 0.3.

La organización ha subrayado su "carácter ciudadano y su independencia respecto de cualquier formación política, sindical o empresarial", al tiempo que ha insistido en que su defensa del sector no debe entenderse como "un enfrentamiento con los trabajadores y trabajadoras asalariados", con quienes comparte "la necesidad de unas condiciones laborales y económicas dignas".

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Según destaca el colectivo, esta movilización da continuidad al movimiento iniciado el 30 de noviembre de 2025 para exigir una mayor atención institucional casi un año después. La Plataforma 30N busca que las reivindicaciones del sector se traduzcan en "compromisos y medidas concretas, verificables y eficaces".EFE