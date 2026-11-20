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ELECCIONES GENERALES

La resaca del debate entre Sánchez y Feijóo marca la campaña electoral

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Madrid (EFE).- La resaca del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo marca el tono de la campaña electoral, que llega este viernes a su ecuador, con el PP y el PSOE muy atentos al efecto que el choque pueda haber tenido en los votantes.

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha sido tenso, como era previsible, y les ha servido para reproducir los reproches que han hecho costumbre en la legislatura, con el líder del PP afanado en presentarse como gestor fiable y el presidente en alertar de los peligros que acechan con él.

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ELECCIONES CAMPAÑA

Sánchez a Santiago y Feijóo a Canarias tras su debate cara a cara

Madrid (EFE).- En el octavo día, pasado el ecuador de la campaña, los candidatos Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) retoman sus agendas tras el cara a cara, con el presidente del Gobierno en Santiago de Compostela y el líder del PP en la isla de El Hierro por la mañana y Santa Cruz de Tenerife por la tarde.

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Sánchez viaja a Santiago de Compostela para intervenir en un mitin junto al secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mientras que en medio de la crisis migratoria, Feijóo visita a mediodía el municipio de La Restringa en la isla de El Hierro y por la tarde protagoniza un mitin en Santa Cruz de Tenerife.

ACCIDENTE FERROVIARIO

Adif realizará la primera valoración de vía de Urda tras la autorización de la juez

Madrid (EFE).- El gestor ferroviario Adif realizará este viernes la primera valoración de la vía de Urda (Toledo), donde el pasado 28 de octubre una colisión entre dos trenes provocó la muerte de 69 personas, tras recibir este jueves la autorización de la jueza para comenzar la reconstrucción del tramo afectado.

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La juez titular del caso ha dictado este jueves una providencia en la que autorizaba a Adif a comenzar la reconstrucción del tramo de vía afectado por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), por lo que, según han confirmado a EFE fuentes de Adif, el administrador ferroviario examinará la vía antes de iniciar su reconstrucción.

EL TIEMPO

Este viernes, lluvias fuertes en Galicia y un descenso generalizado de las temperaturas

Madrid (EFE).- El viernes dejará precipitaciones localmente fuertes en el oeste y el sur de Galicia, así como un descenso generalizado de las temperaturas en buena parte del país, sin descartar rachas muy fuertes de viento en zonas altas del tercio norte.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que predominarán los cielos poco nubosos en el tercio sur y Mediterráneo, así como los cielos nubosos o cubiertos en el resto; son probables las nieblas y brumas matinales en la meseta sur, el valle del Guadiana y áreas de montaña del interior.

EFE

fp