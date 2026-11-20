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Madrid, 20 nov (EFE).- Una mujer ha resultado herida muy grave en la noche de este jueves tras colisionar un camión contra su turismo averiado en el kilómetro 26 de la carretera M-50 de Madrid.

El coche de la víctima, de entre 40 y 50 años, se encontraba detenido en el arcén cuando se produjo el impacto, según ha informado Emergencias Madrid.

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Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid rescataron a la conductora atrapada en el interior e iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), una intervención en la que colaboraron dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

A su llegada al lugar del siniestro, los sanitarios de Samur-Protección Civil lograron revertir la parada que sufría la mujer y la trasladaron en estado muy grave a un hospital.

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Por su parte, agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de realizar el correspondiente atestado para esclarecer las causas del accidente. EFE