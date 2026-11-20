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Antonio del Rey

Madrid, 19 nov (EFE).- El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha sido tenso, como era previsible, y les ha servido para reproducir los reproches que han hecho costumbre en la legislatura, con el líder del PP afanado en presentarse como gestor fiable y el presidente en alertar de los peligros que acechan con él.

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Más agresivo en el choque se ha mostrado Feijóo, quien no ha dudado en interrumpir a su interlocutor cuando le ha parecido oportuno, obligando al jefe del Ejecutivo a pedirle una y otra vez que le dejara hablar, tratando de mantener el sosiego y sin que le hayan dolido prendas para reconocer errores e incluso pedir perdón.

Pocas propuestas concretas, algo habitual en los últimos debates electorales, entre las cuales queda el compromiso de Feijóo de crear una Secretaría de Estado de Mayores si llega a gobernar, mientras Sánchez ha tratado de dejarle en evidencia instándole a aclarar qué leyes y medidas sociales piensa derogar, como la ley de eutanasia, o si se compromete a subir el SMI hasta el 60 por ciento del salario medio.

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Sin mirarse apenas a la cara, tras un saludo protocolario ante los fotógrafos, ambos han acometido el reto sentados frente a frente en una mesa blanca, armados con papeles a los que han recurrido para apoyar los datos que, muchas veces como armas arrojadizas, se han lanzado recíprocamente.

También han mirado directamente a la cámara, a los televidentes, y no solo en su intervención inicial y en el llamado minuto de oro con el que ha concluido el encuentro, sino cuando querían enfatizar alguna idea o compromiso destinado a convencer a los electores.

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La corrupción ha sido el capítulo más agrio en el vertiginoso discurrir del debate, y Feijóo lo ha inaugurado advirtiendo de que el Gobierno de Sánchez había hecho "todo tipo de guarradas", citándole una y otra vez los casos que afectan al PSOE, con José Luis Ábalos como estrella invitada, para concluir con una solemne promesa: "Conmigo no va a pasar nunca lo que ha pasado con el PSOE".

Esta ha sido una constante de Feijóo a lo largo del debate, al prodigarse en frases redondas al acabar sus alocuciones: "En España cada vez se paga más y se recibe menos"; "Usted ha triturado a la clase media"; "Lo que necesita España es gestión" o "Ustedes prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal".

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Frente a los reproches de Feijóó, Sánchez se ha negado a recibir lecciones del partido "más corrupto" de la democracia, ha asegurado que el PSOE siempre ha actuado al respecto, y, tras pedir perdón por la corrupción que ha alcanzado al socialismo, no ha parado de recriminar a Feijóo que el PP no hubiera apoyado medidas anticorrupción cuando se han planteado en el Parlamento.

También ha pedido perdón y ha admitido errores nada más arrancar el cara a cara, cuando su contrincante ha sacado la retahíla de nombres vinculados a los casos de corrupción socialista. "España merece un presidente decente y no lo es", le ha espetado.

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Aunque los cinco bloques en que estaba distribuido el encuentro estaban bien definidos, en algún caso la intensidad del choque dialéctico les ha llevado por otros derroteros, y el de corrupción acabó derivando a la ley de eutanasia y pasando por un momento muy peculiar: el silencio de Sánchez ante una pregunta de Feijóo, al requerirle expresamente a aclarar quién pagó su candidatura de las primarias.

La vivienda, en la que Sánchez ha defendido su gestión culpando de muchos males a las comunidades autónomas, como las del PP, que tienen las competencias, ha sido otro capítulo destacado, o la economía, donde Feijóo ha intentado hacer ver las dificultades que atraviesan los ciudadanos para llegar a fin de mes o seguir prosperando.

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Con la experiencia de gestión como argumento más invocado por Feijóo para contraponer las políticas de Sánchez, la noche ha llegado hasta las medidas sociales, donde Sánchez ha procurado hacer sangre por el tándem autonómico PP/Vox y sus recortes, emplazando a su interlocutor a confesar hasta dónde llegarán sus "tijeras" o la "motosierra" de Abascal.

No ha faltado Ceuta en el tramo final, con los argumentos opuestos ya conocidos, ni los accidentes ferroviarios, ni Marruecos como artífice, materia en la que Sánchez ha reclamado a su oponente la "responsabilidad" exigible en política internacional.

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Hasta llegar al "Yo sí cumplo. Buenas noches" con el que Feijóo ha concluido su minuto de oro, mientras Sánchez ha optado por pedir al votante del PSOE: "Vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza". EFE