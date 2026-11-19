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Turín (Italia), 19 nov (EFE).- El alemán Alexander Zverev, número 1, no pisó el freno, tumbó este jueves al francés Arthur Fils (6-4, 7-6 (6) para sacarle de las Finales ATP, aunque acabó con molestias físicas, y regaló a su rival de grupo, Ben Shelton, el pase a semifinales, en las que se enfrentará a Carlos Alcaraz.

El teutón tiró de oficio pese a estar matemáticamente en semifinales como primero de grupo ante un rival que se estrenó en la competición y que, tras su victoria contra Jódar, se convirtió en el primer francés en ganar, en la también conocida como Copa de Maestros, en quince años.

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Fue Jo-Wilfried Tsonga, en 2011, el último en hacerlo, en una edición en la que terminó cayendo en la final ante Roger Federer.

Zverev, que, al contrario de su rival, es todo un veterano en un torneo que juega por novena vez -lo ganó en 2018 y en 2021-, comenzó con contundencia, haciendo valer su mejor arma, el saque, y cerró la primera manga en tan solo treinta y seis minutos. El teutón realizó seis 'ace' en el primer parcial.

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El francés vio así cómo sus opciones de clasificar a la siguiente ronda se esfumaban, en beneficio de Ben Shelton, que ganó este jueves al español Rafa Jódar y que se enfrentará, gracias al empujón de la victoria de Zverev, a Alcaraz en semifinales.

Trató de reaccionar igualmente el tenista de Bondoufle y jugó un buen segundo set en el que se mantuvo por delante hasta los últimos juegos.

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Pero el de Hamburgo, decidido a no alargar el partido más de la cuenta, terminó defendiendo dos bolas de set, le dio la vuelta al segundo parcial y ya en el superdesempate, ganó 8-6, en un final de partido en el que el alemán acusó molestias físicas y en el que terminó desperdiciando cinco bolas de partido.

Antes del partido de este jueves, se habían enfrentado en siete ocasiones, la última este año, en los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells, cuando el alemán se llevó la victoria por 6-2 y 6-3.

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Para la última victoria de Fils sobre Zverev hay que remontarse a marzo de 2025, en los octavos del Masters 1000 de Miami, cuando se impuso en tres sets.

El galo es, además, el primero de su país en clasificarse a las Finales ATP desde Gaël Monfils en 2016 y segundo más joven en disputar este torneo, solo por detrás de Richard Gasquet, que lo hizo con 21 años en 2007.

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Mientras que Zverev, que lidera, con 68 victorias, el tablero de victorias en esta temporada, espera en semifinales al estadounidense Frances Tiafoe o al ruso Daniil Medvedev. EFE