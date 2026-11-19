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València, 19 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, aseguró tras la remontada que permitió a su equipo derrotar al Virtus Bolonia que se trató de uno de los partidos que hacen afición y que ayudan a asentar la cultura del equipo.

"Ha sido un partido muy chulo de vivirlo, una buena puesta en escena con dos equipos a un ritmo muy alto. Hemos ido creando rentas y en el tercer cuarto ha cambiado el paradigma en el que producíamos los tiros que queríamos pero no acertábamos y ellos son un gran equipo. Ha cambiado el 'momentum' del partido", admitió en la rueda de prensa.

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"El ultimo cuarto vuelve a demostrar el carácter y el corazón de este equipo incluso no acertando. Podemos enumerar muchas situaciones, robos, rebotes, el tapón de Armori Brooks. Es uno de esos partidos que hacen afición y cultura. Estoy muy orgulloso del partido", añadió.

El entrenador alabó el carácter que mostró por TJ Shorts. "Conecta a los compañeros y a la grada, tenemos el privilegio de tener grandes jugadores y TJ no solo es eso. Está muy comprometido, está reivindicándose. No es solo cómo ha atacado sino cómo ha defendido para ganar el partido", añadió.

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El técnico dijo que "ganar en periodos de construcción ayuda" a que crean en lo que hacen. "El partido de hoy es una muestra más que el equipo no se deja ir ni se hunde. Es una gran muestra de personalidad del equipo", afirmó.

Albert dijo que no saben el alcance de la lesión de Jasiel Rivero, que no volvió a jugar tras hacerse daño en el segundo cuarto en un tobillo.

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Por su parte, el técnico del Virtus Bolonia, Álex Mumbrú, lamentó los errores que tuvo su equipo en la segunda parte, especialmente en la segunda mitad cuando se habían puesto por delante "Nos han penalizado mucho", lamentó.

"El primer y el segundo cuarto fue lo mismo, ellos tuvieron el control del rebote y nosotros llegábamos un par de segundos tarde. En el tercero mejoramos pero es difícil en un partido tan cerrado con ocho tiros libres fallados y otros tiros que tampoco acertamos. No controlamos el rebote en nuestra canasta en el final del partido y eso les dio muchos tiros", explicó.

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Mumbrú lamentó una jugada al final en la que Frazier iba a culminar un contraataque, pero Brooks le taponó y en la siguiente acción el Valencia metió otro triple.

El técnico catalán dijo que controlaron bien a TJ Shorts al principio pero que cuando el Valencia se vio abajo "se tiró contra el muro" y se trata de un jugador que es "muy difícil de parar" porque se trata de uno de los mejores bases de la Euroliga. "Pero habíamos venido a luchar y lo hemos hecho", apuntó.EFE

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