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Barcelona, 19 nov (EFE).- Vox denunciará ante la Junta Electoral Central (JEC) el boicot que ha "impedido" la celebración de un acto de campaña organizado para este jueves en Sabadell (Barcelona).

Así lo han explicado a EFE fuentes de la formación, después de que un grupo de manifestantes haya protestado contra la celebración de un acto programado para este jueves por la tarde en el Centro Cívico Can Puiggener de Sabadell, al que había acudido el portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga.

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Entre el grupo de manifestantes y los participantes en el acto se ha interpuesto un dispositivo de los Mossos d'Esquadra para evitar incidentes, aunque Vox ha denunciado que les han arrojado piedras y algún huevo, entre gritos de "fuera fascistas de nuestros barrios". EFE