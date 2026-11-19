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Madrid, 19 nov (EFE).- El 35,7 % de los jóvenes de entre 16 y 24 años considera que su trabajo perjudica su salud mental, mientras que más del 40 % de los trabajadores menores de 35 años cree que no podrá mantener su actividad laboral en buenas condiciones de salud y rendimiento hasta los 60 años.

Son algunas de las conclusiones de la Encuesta sobre Diversidad Generacional en el Trabajo 2026 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), una investigación basada en 1.204 entrevistas a personas ocupadas de todas las edades y difundida este jueves.

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"Los riesgos, los recursos, las responsabilidades y las expectativas laborales cambian a lo largo de la trayectoria profesional, por lo que resulta necesario comprender esas diferencias para avanzar hacia entornos de trabajo más seguros e inclusivos", señala el INSST, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, en una nota.

La encuesta también pone de manifiesto que la edad sigue condicionando de forma importante la experiencia laboral.

Así, el 9,4 % de las personas de entre 16 y 24 años afirma que ha sufrido discriminación por su edad, exactamente el mismo porcentaje que entre quienes continúan trabajando con 65 años o más.

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Esta coincidencia, según el organismo, evidencia que el edadismo afecta a distintas generaciones.

Por grupos de edad, los menores de 35 años son quienes aseguran que trabajan con mayor frecuencia bajo presión.

También son quienes muestran una mayor predisposición a cambiar de empleo, perciben más inseguridad laboral y consideran en mayor medida que su trabajo perjudica su salud mental.

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En concreto, el 35,7 % de los jóvenes se encuentra en esta última situación.

El estudio refleja asimismo diferencias en las responsabilidades de cuidado según la etapa vital.

Las relacionadas con los hijos alcanzan su máxima intensidad entre los 35 y los 44 años, cuando afectan al 52 % de las personas de ese grupo, mientras que el cuidado de mayores tiene mayor presencia entre los 45 y los 54 años, con un 18,3 %.

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Estas responsabilidades también presentan diferencias por sexo.

Entre los menores de 35 años, el cuidado de menores afecta al 30 % de las mujeres y al 13 % de los hombres.

Entre los 35 y los 54 años, la brecha se mantiene (49,5 frente al 40 %) y se amplía en la atención a personas mayores.

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"Los resultados reflejan que la diversidad generacional no debe entenderse únicamente como una cuestión vinculada al envejecimiento de las plantillas, sino como una realidad que atraviesa toda la trayectoria profesional y que influye en aspectos como las condiciones de empleo, la salud, las responsabilidades de cuidado o las expectativas de futuro", concluye el organismo.EFE