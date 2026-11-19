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Barcelona, 19 nov (EFE).- Determinadas variantes genéticas pueden marcar una diferencia de hasta una década en la edad de aparición del alzhéimer en un grupo de personas que ya tienen una predisposición, al tener una copia adicional del gen APP, según un nuevo estudio liderado por el Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona.

La investigación, publicada en la revista Alzheimer’s & Dementia, ha analizado los datos clínicos y genéticos de 1.057 personas, ha informado el IR Sant Pau.

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De estas, 957 tenían síndrome de Down y las otras 100 presentaban una duplicación específica del gen APP, situado en el cromosoma 21 y responsable, cuando está duplicado, de una forma poco frecuente de alzhéimer hereditario de inicio precoz.

El gen APP contiene las instrucciones para producir la proteína precursora del amiloide, a partir de la cual se genera el péptido beta-amiloide, cuya acumulación en el cerebro constituye una de las principales características de la enfermedad de Alzheimer.

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Así, tener una copia adicional de este gen incrementa su producción y favorece el desarrollo de la enfermedad a edades relativamente tempranas.

Esta situación se produce en las personas con síndrome de Down, que generalmente tienen tres copias del cromosoma 21, y también en aquellas que presentan una duplicación específica de la región que contiene el gen APP, sin tener dicho síndrome.

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Sin embargo, la edad en la que aparecen las primeras manifestaciones del alzhéimer varía considerablemente entre estas personas, habitualmente entre los 40 y los 65 años.

El nuevo estudio pone luz en los factores responsables de buena parte de esta variabilidad, que hasta ahora no estaban suficientemente claros.

Para investigar esta cuestión, el equipo analizó el efecto del gen APOE (uno de los principales factores genéticos asociados al Alzheimer) y de 77 variantes genéticas más relacionadas con el riesgo de desarrollar la enfermedad.

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Estas últimas se combinaron en un índice de riesgo genético que permite evaluar el efecto acumulado de múltiples variantes.

Los resultados mostraron que el alelo APOE ε2 (una variante del gen APOE) se asocia con una aparición más tardía del mal de Alzheimer, mientras que APOE ε4 y una carga más elevada de variantes genéticas de riesgo se relacionan con un inicio más precoz.

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Al combinar la información del gen APOE con el índice de riesgo genético, los investigadores estimaron que la edad mediana de aparición de la enfermedad podía variar alrededor de diez años entre las personas con los perfiles genéticos de menor y mayor riesgo.

En las personas con duplicación del gen APP, la edad mediana estimada fue de 49,4 años para el perfil de riesgo más elevado y de 58,8 años para el de menor riesgo, lo que representa una diferencia de 9,4 años.

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En el grupo con síndrome de Down, las edades correspondientes fueron de 50,1 y 60,1 años, respectivamente, con una diferencia de diez años.

"Esto nos ayuda a comprender mejor la complejidad del Alzheimer y a identificar factores que podrían ser útiles para anticipar su aparición", ha detallado la jefa del grupo de Neurodegeneración Molecular del IR Sant Pau, Olivia Belbin.

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En este sentido, identificar las variantes genéticas asociadas con una aparición más precoz o tardía podría contribuir a mejorar la selección de participantes y el momento de la intervención en futuros ensayos clínicos preventivos. EFE