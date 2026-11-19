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Madrid, 19 nov (EFE).- En el sorteo de la lotería Primitiva celebrado hoy jueves día 19 de noviembre hay un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) en Alicante que cobrará un premio de 1.204.847,63 euros.

El boleto agraciado ha sido validado en la administración de loterías número 15 de Alicante, situada en Calderón de la Barca 11.

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Combinación ganadora: 20-49-23-41-44-36

Complementario: 34

Reintegro: 3

Jocker: 0452653

EFE

fp