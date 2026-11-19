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Madrid, 19 nov (EFE).- Tras el parón por los compromisos internacionales de las selecciones, LaLiga regresa con tres 'derbis', uno madrileño entre el Getafe y el Atlético de Madrid, otro hispalense entre el Sevilla y el Betis y el valenciano entre el Levante y el Elche, en una jornada en la que el Barcelona defenderá su liderato en el Camp Nou frente al Villarreal ante el acecho del Real Madrid, que recibe en su estadio al Celta de Vigo.

El conjunto azulgrana que dirige Hansi Flick, reforzado tras ganar al Atlético de Madrid en el Metropolitano, recibe con el objetivo de seguir manteniéndose firme en lo alto de la tabla al Villarreal, que aspira a dar la sorpresa. Para ello el técnico alemán tendrá que recomponer su once debido a las bajas y alguna duda, como la del central Pau Cubarsí, aunque ya puede contar con Dani Olmo, recuperado tras una lesión.

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Muy pendiente de ese partido está el Real Madrid, que jugará unas horas antes en el Santiago Bernabéu. El equipo del portugués José Mourinho, que encadena cinco jornadas seguidas ganando y se está mostrando intratable las últimas semanas, recibe al Celta de Vigo, que ya la pasada campaña asaltó el coliseo blanco y ahora lleva tres partidos sin ganar en el campeonato.

En zona 'Champions' también están el Atlético de Madrid y el Betis, tercero y cuarto, respectivamente, y separados por solo dos puntos.

El Atlético, sin el delantero nigeriano Ademola Lookman, lesionado en este parón, se desplaza a Getafe, dónde se medirá en un derbi madrileño al equipo de José Bordalás, que solo ha ganado uno de sus diecisiete partidos disputados como entrenador contra el equipo rojiblanco.

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El Betis, con el atacante colombiano 'Cucho' Hernández ya recuperado de una lesión, no se mueve de la ciudad al visitar el Sánchez Pizjuán, dónde le espera el Sevilla para un derbi de altos vuelos. Ambos equipos están protagonizando un buen primer tramo de temporada y buscarán una victoria que, como históricamente, siempre suponen más que tres puntos debido a la rivalidad existente.

Con la mente puesta en esos puestos de Liga de Campeones está la Real Sociedad, que visita Santander esta jornada para medirse al Real Racing Club, que se ha adaptado perfectamente a la categoría tras su regreso catorce años después y aspira a seguir asentándose en la zona tranquila de la tabla.

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Antes de esos partidos la jornada la abrirá en San Mamés el Athletic Club de Bilbao, que quiere seguir la estela de los puestos europeos a costa de un Espanyol que buscará su primer triunfo con Eder Sarabia a los mandos tras su debut con empate frente al Deportivo.

Por la zona baja, aún sin ganar en trece jornadas, está el Málaga, colista. Esta semana visita El Sadar, dónde le espera un Osasuna también con ciertas urgencias debido a su cercanía con el descenso y que, de momento, no está encontrando la regularidad deseada tras la llegada al banquillo hace cuatro partidos de Jagoba Arrasate tras la destitución de Luis Miguel Ramis.

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El Valencia, penúltimo y aún con muchas dudas desde la llegada del mexicano Javier Aguirre al banquillo, visita Vallecas para medirse al Rayo, obligado a ganar para no meterse en apuros, ya que no está sabiendo traducir en puntos las buenas sensaciones dejadas con su juego.

La zona del descenso la cierra el Elche, que acumula 33 años sin vencer al Levante en Orriols, desde que goleó por 0-5 el 18 de abril de 1993, en la extinta Segunda B, registra nueve empates y once derrotas en veinte partidos.

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El partido que completa la jornada lo disputan en Mendizorroza el Alavés, que lleva ocho encuentros sin ganar, y el Deportivo, en el que esperan que el gabonés Pierre–Emerick Aubameyang vuelva a salir de inicio tras su progresiva reaparición después de superar una lesión.

· Programa jornada 13:

- Viernes 20 noviembre

21:00 Athletic Club de Bilbao-Espanyol

- Sábado 21 noviembre

14:00 Alavés-Deportivo

16:15 Rayo Vallecano-Valencia

18:30 Sevilla-Betis

21:00 Real Madrid-Celta

- Domingo 22 noviembre

14:00 Barcelona-Villarreal

16:15 Real Racing Club-Real Sociedad

18:30 Osasuna-Málaga

21:00 Getafe-Atlético de Madrid

- Lunes 23 noviembre

21:00 Levante-Elche.

(CET, -1 GMT)

EFE

drl/jap