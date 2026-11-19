El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha preguntado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si hará recortes sociales para cumplir con el compromiso de gastar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en Defensa que lleva en su programa electoral y éste le ha respondido que no pondrá en solfa los servicios públicos para tal fin.
Durante el apartado dedicado a políticas sociales, Sánchez ha pedido a Feijóo que explique a los ciudadanos cómo va a hacer frente a los 80.000 millones de euros más al año que pretende dedicar a Defensa. "¿De dónde va a sacar esos recursos económicos? ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase trabajadora?", ha planteado.
PUBLICIDAD
En su réplica, Feijóo le ha recordado que ha sido él quien ha firmado el presupuesto en defensa y le ha echado en cara que haya trasladado a las comunidades autónomas "el 50% del IRPF y el 50% del IVA. "Dice que usted ha subido el presupuesto de educación y el presupuesto de sanidad, pero, mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted"", ha insistido.
"Escuche a Trump", ha apuntado Sánchez, quien ha instado al presidente de los 'populares' a responder a su duda sobre cómo hará frente al gasto en Defensa al que se ha comprometido. Yo no voy a poner en solfa los servicios públicos por el gasto en Defensa. No lo voy a hacer", ha proclamado Feijóo.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD