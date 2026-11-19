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Madrid, 19 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha iniciado su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que no le cuesta reconocer que ha podido cometer errores en su mandato, pero prometiendo avances para España frente a la involución que cree representan el PP y Vox.

Sánchez, en su intervención inicial del debate electoral, ha subrayado que su Gobierno no ha sido perfecto, pero ha recalcado que ha tenido que hacer frente a dificultades como las tragedias ferroviarias o las danas.

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En todo momento -ha añadido- ha pretendido mantener un rumbo correcto en favor de "la gente de pie".

Además, cree que puede ofrecer hechos y datos para asegurar que la España actual es mejor que la de 2018 y aspira a poder mejorar el país de aquí a 2030 si gana las elecciones.

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Su Gobierno, ha subrayado, va a suponer "más justicia social, servicios públicos, prosperidad y algo más de esperanza que lo que ofrece la coalición de Feijóo y Abascal" que, ha añadido, solo ofrecen "involución, mentiras y recortes". EFE

(Foto)(Vídeo)