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Madrid, 20 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado que tras el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el PSOE está "un paso más cerca de ganar las elecciones y volver a gobernar cuatro años más".

Sánchez se ha expresado así en su mensaje a los militantes que han acudido a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz para seguir el debate con Feijóo.

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El candidato socialista ha dicho que el debate puede resumirse en "cuatro palabras": "Buena política" y "mala educación".

A su juicio, en el cara a cara ambos han confrontado sus modelos de país, el del PSOE basado en "avances" y "orgullo de país" y el del PP en "reproches e involución".

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"Nos quedan muy pocos días de campaña, hay que sudar la camiseta y tenemos que hacerlo hasta el último minuto, la última papeleta, el último colegio electoral", ha pedido Sánchez. EFE