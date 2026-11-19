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Madrid, 19 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves las medidas de su Ejecutivo en vivienda y ha reprochado al PP falta de colaboración tanto en el Congreso como en las comunidades autónomas en las que gobierna.

En el bloque de vivienda en el cara a cara con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha reconocido que la vivienda es el mayor problema del país, pero ha defendido las medidas aprobadas por el Ejecutivo como el decreto para prohibir los desahucios de personas vulnerables o las medidas para prolongar los contratos de alquiler.

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Sánchez ha dado la razón "en parte" a Feijóo por alguna de sus críticas por la crisis de la vivienda, pero ha insistido en que la desregulación que proponen el PP y Vox no va a solucionarla.

El candidato socialista ha criticado también que la derecha vote, a su juicio, en contra de "cosas que son de sentido común" como incentivos fiscales a inquilinos, pequeños propietarios o comunidades de vecinos llevando a cabo una "oposición destructiva" que va contra del interés común de sus propios votantes.

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Ha asegurado además que no entiende el "dogmatismo liberal" de la derecha que hace que las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox no utilicen "los recursos de la ley estatal".

A su vez, ha reconocido que hay que "construir pero también regulando" porque, ha añadido, "construir sin regulación es una burbuja inmobiliaria". EFE

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