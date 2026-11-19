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Madrid, 19 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves un Bono Deporte por un importe de 200 euros anuales para jóvenes:"No nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral".

"Si tienes entre 18 y 25 años, tengo una propuesta para ti. El Bono Joven de Deporte de 200 euros al año para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito", afirma Sánchez en un vídeo que ha publicado en redes sociales y en el que aparece con la camiseta del Estudiantes mientras bota un balón.

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Sánchez utiliza el símil del baloncesto para dar a conocer la propuesta, deporte que practicó en su juventud en la cantera del equipo madrileño.

En el vídeo, Sánchez aprovecha también para llamar a las urnas. "Así que ya sabes, el próximo 29 de noviembre, ¡todo el mundo votando!". EFE

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