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Oviedo, 19 nov (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Raúl González, pudo contar por primera vez con Enzo Pérez, el jugador juvenil convertido en la sensación de la temporada en el club azul y que, a pesar de los rumores sobre su futuro, afirma que sólo piensa "en el Real Oviedo".

"En casa me tienen centrado y tengo los pies en el suelo. Sólo puedo seguir trabajando aquí y dar lo mejor de mí. Ha sido todo muy rápido, ha venido de golpe y todos estamos sorprendidos, pero estamos muy contentos", explicó el centrocampista ovetense, que ya es una pieza importante en Segunda División y que acaba de regresar de su concentración con la selección sub-19.

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El relevo en el banquillo oviedista pilló a Enzo Pérez con el combinado nacional y, al ser preguntado por el paso de Julián Calero a Raúl González, se limitó a decir que el ex del Real Madrid "sabe de qué va esto y puede ayudar a la plantilla a cumplir con el objetivo".

"Me siento bien en el campo y sólo puedo dar el cien por cien por el equipo. Estoy cumpliendo un sueño, que es jugar en el equipo de mi ciudad. Durante la pretemporada curré y trabajé para esto, pero no entraba dentro de mis planes todo esto que me está pasando", subrayó el futbolista, que ya suma doce partidos con el Real Oviedo, en los que marcó un gol y dio tres asistencias.

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En el antepenúltimo entrenamiento antes de visitar este domingo (Nuevo Arcángel, 12.00 horas) al Córdoba, Raúl González sólo contó con dos bajas, la de los lesionados Dani Calvo y Chris Ramos; el resto de la plantilla trabajó con normalidad y están disponibles para jugar.

El Oviedo suma veintiún puntos y es noveno en la tabla de Segunda División, mientras que el Córdoba de Iván Ania sólo tiene un punto menos; el técnico 'califa', exjugador oviedista, jugó en el primer equipo carbayón hace veinticinco años con Óscar Pérez, padre de Enzo. EFE

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pfg/mfc/cmm