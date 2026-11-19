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Barcelona, 19 nov (EFE).- El central del Barcelona Petar Cikusa sufre una lesión en el aductor y el músculo oblicuo de la pierna izquierda que le mantendrá alejado de las pistas entre dos y tres semanas, según ha informado este jueves el club azulgrana.

El jugador, natural de Bordils (Girona), se lesionó en la segunda mitad de la victoria ante el Industria Kielce polaco (24-32), correspondiente a la primera jornada de la ronda principal de la Liga de Campeones. Cikusa notó unas molestias, se echó al suelo y ya no pudo regresar a la pista.

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Los problemas físicos vuelven a frenar la progresión del internacional español, que hasta el momento de la lesión estaba firmando una destacada actuación en tierras polacas, donde había anotado cuatro goles.

En cualquier caso, el jugador catalán se perderá el encuentro de este domingo frente al Bidasoa Irún, en el que el Barcelona defenderá su posición en la lucha por el liderato en solitario de la Liga Asobal.

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De cumplirse el plazo más optimista de recuperación, dos semanas, Cikusa podría estar disponible para el compromiso europeo ante el Sporting de Portugal.

Si la baja se prolonga hasta las tres semanas, su regreso podría producirse para el duelo del 9 de diciembre contra el Magdeburgo, que cerrará la primera vuelta de la competición antes del parón por el Mundial.

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La baja de Cikusa se suma a las de su hermano Djordje, que sufrió un esguince de grado dos en el tobillo derecho durante un entrenamiento, y la del pivote Òscar Grau, que se recupera de una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo. EFE

avm/apa