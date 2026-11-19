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El Puerto de Santa María (Cádiz), 19 nov (EFE).- Los conciertos de Las Nietas del Charli, Anne Lukin, Lorena Ávarez y Fillas de Cassaandra son algunas de las 20 actuaciones con las que este jueves arranca en El Puerto de Santa María (Cádiz) la 18 edición del Monkey Week SON Estrella Galicia, el festival que hacer sonar las bandas y artistas emergentes de la escena española.

El Monkey Week SON Estrella Galicia celebra su mayoría de edad en una edición que, a lo largo de sus tres jornadas, albergará más de 120 actuaciones en icónicos escenarios de El Puerto de Santa María, como el Monasterio de la Victoria, el Castillo de San Marcos, las Bodegas Caballero, el Teatro Pedro Muñoz Seca, el Parque Calderón, diversas salas e incluso una pista de coches de choque.

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El festival que hace sonar y escuchar "la música del mañana", y por el que han pasado figuras como Rosalía en 2017, meses antes de que su nombre dejara de sonar a promesa y se convirtiera en el de una estrella global de la música, acerca en esta edición a otros artistas vinculados a la historia de esta cita y que hoy son ya músicos, como Nacho Vegas.

El artista asturiano ofrecerá el sábado un concierto especial, sumando a su banda las voces de la Escolanía Jardín Menesteo.

Parquesvr, Steve Wynn, Camellos, Los Nastys, Mujeres, Rebe, María Terremoto o Lorena Álvarez son otros de los que ya tienen un nombre en la escena musical que desfilarán por esta edición del Monkey Week.

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Bandas y artistas independientes

El festival traerá a bandas e artistas independientes, emergentes o ya en ebullición, de distintos puntos de la geografía española, y de la escena africana y latinoamericana.

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Del País Vasco País estarán Vasco Ke Lepo, un proyecto en solitario de electrónica experimental de Alejo Orbegozo, y Marte Lasarte; de Navarra, además de la compositora Anne Lukin, estarán Ben Yart y el sexteto Sedientos de Cumbia; t de Canarias propuestas como las de GAF & The Love Supreme Arkestra, Macaca Radiata y TAL!!!.

De la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, llegarán Fulu Muziki, un colectivo de Kinsasa de vanguardia afrofuturista que hace con instrumentos reciclados punk, electrónica y soukous; Kabeaushé, nacido en Nairobi y afincado en Berlín; y The Zawose Quuens, dos artistas de una ilustre estirpe tanzana.

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La nueva escena musical argentina estará en el festival con Basul, Broke Carrey y Catupecu Machu y la chilena con Cancamusa y asia menor.

Cervatana, Mala Gestión, Alba Morena, el diablo de shanghai; y talentos emergente como Natxo, Nico, Construimos Escaleras, Poster Boy, Duna, Laaza, 1111 o Estrellas del Rap Nacional, figuran en el largo menú musical del festival.

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La 18 edición presta una atención especial también a clubs y DJ y ofrecerá sesiones del productor y pinchadiscos francés King Doudou, famoso por sus colaboraciones con estrellas como J Balvin, Duki o Bad Gyal; del colectivo Bistec Music, Stigma Tribale o Los Dominguito; Chico Blanco, uno de los talentos de la escena club española, y Sweet Yuyu.

Además de actuaciones y sesiones musicales, el festival acogerá el Monkey Pro, una cita de la industria musical que cumple también 18 años y que aglutinará mesas redondas, sesiones de encuentros, talleres, presentaciones, audiciones, y otras actividades para los profesionales del sector musical.

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Entre ellas Suntracks, el encuentro con supervisores musicales de EEUU y Europa en el que participarán responsables de elegir la música en películas, videojuegos o series como 'Coco', 'Érase una vez en Hollywood', 'Stranger Things', 'The White Lotus', 'Emily en París' o 'Anatomía de Grey'.

La cuarta edición del Congreso de Festivales de Música en Vivo y una nueva edición de la Batalla de Bandas, en la que una quincena de bandas presentarán sus canciones, serán otras de las citas de estos tres días de música en El Puerto de Santa María. EFE

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