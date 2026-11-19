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Redacción deportes, 19 nov (EFE).- El veterano base brasileño Marcelinho Huertas, de 43 años y medio, regresó este jueves, seis años después, a la Euroliga tras su reciente fichaje por el Dubai Basketball en el triunfo a domicilio ante el Maccabi Tel Aviv por 74-80, lo que lo convirtió en el segundo jugador más veterano en disputar un partido en la máxima competición continental.

El exjugador estadounidense Dan Gay ostenta el récord de la competición, tras haber jugado su último partido de la Euroliga con 45 años, 6 meses y 14 días.

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En su debut a las órdenes del técnico Xavi Pascual, con quien ya coincidió cuatro temporadas en el Barcelona, el internacional brasileño disputó hoy dos minutos y 22 segundos en los que anotó cuatro puntos gracias al acierto en su único lanzamiento de dos puntos -una entrada a canasta tras driblar a Jimmy Clark III- y en los dos tiros libres de los que dispuso.

Hasta hoy, Huertas había disputado un total de 228 partidos de la Euroliga con el Joventut Badalona, el Baskonia y el FC Barcelona, sumando un total de 1.759 puntos y 892 asistencias.

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Marcelinho Huertas, que ha firmado hasta el final de temporada con el equipo emiratí, puso el domingo fin a sus ocho temporadas en La Laguna Tenerife en la visita ante el MoraBanc Andorra en un partido en el que anotó 21 puntos. EFE