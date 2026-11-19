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Málaga, 19 nov (EFE).- El humorista malagueño Manolo Sarria ha negado los hechos que se le atribuyen en una denuncia por presunto acoso sexual presentada por una trabajadora del programa de Canal Sur 'Atrápame si puedes', que ha llevado a la cadena pública autonómica a la suspensión de las entregas de este concurso conducidas por él.

En un comunicado remitido por su abogado, Antonio Caracuel, Sarria reconoce que se trata de una acusación grave" y asegura que es "el primer interesado en que se investigue a fondo".

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Sostiene que "la persona que ha formulado la denuncia merece respeto, igual que su derecho a que lo denunciado se aclare".

Por ello, argumenta, no va a discutir su relato en los medios de comunicación ni hará nada que pueda contribuir a que se conozca su identidad.

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En cuanto al procedimiento abierto por la productora del programa conforme a su protocolo de prevención indica que "está pendiente de resolución", y la defensa recalca que el presentador ofreció su colaboración desde el primer día y la mantendrá "hasta el final", tanto en el ámbito interno como "ante cualquier autoridad que llegue a intervenir".

Además, confía en que la investigación se lleve a cabo "con imparcialidad y con las garantías que la ley reconoce a todas las partes".

Respecto a las "decisiones organizativas" adoptadas por la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) y por la productora, señala que "respeta" estas medidas, que se han tomado "antes de que exista resolución alguna y no prejuzgan el resultado de la investigación".

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No obstante, advierte que "los derechos que legal y contractualmente le correspondan quedan expresamente reservados" y que, en caso de que hubiera que ejercerlos, lo hará "por los cauces oportunos y no en la prensa".

La representación del humorista que fue integrante del Dúo Sacapuntas pide también que se respete su presunción de inocencia y la intimidad de las personas afectadas, incluida su familia.

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Mientras el procedimiento siga abierto, Sarria no hará declaraciones públicas sobre el contenido de la denuncia y canalizará cualquier comunicación a través de su letrado.

Este comunicado se produce después de que Canal Sur confirmara que había recibido una comunicación formal de la empresa productora del programa 'Atrápame si puedes' en la que le informaba de la activación de su protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual tras la denuncia presentada por la profesional de una empresa subcontratada contra el presentador habitual del espacio.

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La emisión del programa fue suspendida el jueves y viernes pasado y se ha retomado esta semana con el actor Antonio Garrido como presentador, quien ha sustituido en alguna ocasión en este programa a Sarria. EFE