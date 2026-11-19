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Madrid, 19 nov (EFE).- Estopa se dispone a celebrar 30 años de carrera musical y, como primer hito, los hermanos Muñoz recuperan la maqueta que circuló antes de su fichaje discográfico y que les empezó a granjear fama, eso en una semana de novedades musicales como el disco en directo de la gira de reunión de El Último de la Fila.

Álbum doble, con un primer disco con siete temas inéditos que formaban parte de esa maqueta, además de tres canciones nuevas compuestas en esa época y que nunca fueron registradas; en su segundo disco, los más de 30 temas editados oficialmente, por primera vez desde el máster original.

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La banda comandada por Manolo García y Quimi Portet volvió este año a los escenarios tras casi tres décadas de sus últimos conciertos con una gira histórica que agotó aforos y reunió a más de 400.000 espectadores, según cifras oficiales. Este disco viene a inmortalizar aquellas citas.

El cantautor madrileño de ascendencia palestina vuelve a las canciones de amor, concretamente a hablar de "los amores descomunales" y de cómo transforman cuanto hay alrededor en un disco que surge y que se publica en paralelo con un libro de poemas que subtitula y completa la obra.

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La sexta entrega de uno de los videojuegos más esperados, entre persecuciones motorizadas a toda velocidad, no podía venir sin un fondo musical a la altura. En total, 34 cortes originales con firmas de primer nivel, como Lana del Rey, Travis Scott, Rauw Alejandro o Ca7riel y Paco Amoroso.

La emblemática 'boy band' de la que saliera Robbie Williams, hoy trío formado por Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen, lanza su décimo disco de estudio, en el que, como indica su oficina, "vuelven a combinar grandes melodías pop con una mirada centrada en el paso del tiempo, la celebración y la conexión con su público".

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La veterana formación que lidera Fernando Pardo y que siempre se ha caracterizado por su gusto por el rock añejo lanza diez canciones nuevas que conectan con el 'garage rock', el 'hard rock' y la electrónica, ha anticipado su discográfica.

El grupo gibraltareño propuso hace más de 25 años una nueva visión más anglo del rock en español con 'La cuesta de Mr. Bond' y eso les trajo gran éxito. Para conmemorar su cuarto de siglo, han regrabado todos los temas junto a otros artistas como Iván Ferreiro, Shinova, Coti, Albert Hammond, Carlos Escobedo (Söber), Guaraná y Nina de Juan. EFE

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