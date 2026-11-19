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Madrid, 20 nov (EFE).- Durante hora y media de debate, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han cruzado este jueves reproches y acusaciones al tiempo que han intentado plantear algunas de sus promesas electorales.

Diez frases de cada uno resumen el debate de esta noche.

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Alberto Núñez Feijóo

- "España merece un presidente decente y él (Sánchez) no lo es".

- "Hay más pisos en los sumarios de corrupción (del PSOE) de los que ustedes han edificado".

- "¿Qué le parece si hablamos de las nóminas, de la nevera y de la vida de la gente? ¿Sabe por qué, señor Sánchez? Porque el PIB no se come".

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- "Somos el tercer país donde más ha subido la presión fiscal. Así gobierna cualquiera, con el dinero de los demás y el esfuerzo de los demás".

- "He visto la foto de los que le acompañaban en el debate del 2019: Santos Cerdán, Salazar y el señor Ábalos. Fíjese dónde están".

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- "¿Quién le pagó las primarias? Bueno, no me contesta".

- "Usted ha llenado el Gobierno de pelotas, de colegas de partido; yo no, yo voy a poner a gente honesta, decente y competente".

- "Si se hubiese muerto un familiar suyo directo en esos accidentes, ¿también se pondría a bailar a las 48 horas?

- "Yo durante estos años lo he cogido (el AVE) 130 veces. Doy gracias de poder hacer este cara a cara con usted".

- "Sé lo que es gobernar, he gobernado; sé lo que es gestionar, he gestionado. Y es lo que necesita España. España necesita por fin un cambio".

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Pedro Sánchez

- "Vengo a demostrarles que lo que nos estamos jugando es que España avance, no que avance el pasado".

- "Construir sin regulación es una burbuja inmobiliaria".

- "La oposición destructiva que han ejercido durante todos estos años en el Parlamento no solamente es contraria al sentido común, sino contraria también al interés de muchos votantes que confiaron en usted o confiaron también en su socio, el señor Abascal".

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- "Si yo tengo que pedir disculpas a las familias de las víctimas (de Adamuz y Urda) por supuesto que se lo pido, porque es un dolor que llevaré conmigo".

- "¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?".

- "En la coalición entre el señor Feijóo y el señor Abascal no sé quién manda".

- "Mire, señor Feijóo, la corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero sí existe contra la corrupción".

- "Cero lecciones del partido más corrupto del sistema político español, que es el PP".

- "Estas elecciones también van de eso, de reforzar los servicios públicos y el estado del bienestar o de recortarlos con tijeras o con motosierras".

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- "Dijeron: 'Quien pueda hacer, que haga'. Yo lo que te pido (al espectador) es: quien pueda votar, que vote; vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al PSOE".

EFE

nl-pamp/jls