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Madrid, 19 nov (EFECOM.- La Bolsa española ha abierto este jueves con una subida del 0,62 %, con lo que se recupera de tres jornadas consecutivas de caídas, en el día en el que el mercado está pendiente de la salida a bolsa de Anthropic y de la cada vez más posible subida de tipos en diciembre en EE. UU. por la Fed.

En la apertura del mercado, con el euro plano y a un cambio de 1,09 dólares, el selectivo español, IBEX 35, suma 118,7 puntos, el 0,62 %, y se sitúa en 19.493 puntos, después de que, tras las pérdidas de los últimos días, haya reducido sus ganancias en el año al 12,57 %.

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En el indicador, las mayores subidas son para ACS, con el 1,76 %; Indra, con el 1,70 %; y Acerinox, con el 1,52 %; y las mayores caídas para Grifols, con el 0,62 %; Iberdrola, con el 0,40 %; y Enagás, con el 0,28 %. EFE

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