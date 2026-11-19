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Logroño, 19 nov (EFE).- La secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, Encarna Orduna, ha defendido este jueves la atención a las “particularidades” de las mujeres presas porque “parece que, cuando se habla de prisión, solo se habla de hombres”.

Así lo ha indicado Orduna en un encuentro informativo en Logroño, tras inaugurar las XXVIII Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria.

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Muchas presas, ha proseguido Orduna, tienen hijos pequeños y, por tanto, “una sensibilidad diferente”, dentro de una situación de la que hay que “estar pendientes” para abordar el contacto familiar dentro y fuera de prisión.

Ha explicado que durante estas jornadas se abordará el acercamiento de los presos en general a sus familias y a sus amistades desde los centros penitenciarios en los que están.

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Este acercamiento “sería imposible si no hubiera un abogado que está prestando ahí ese asesoramiento jurídico y que continúa con su labor de defensa de los derechos de los internos”, ha asegurado.

También ha señalado que “parece que cuando se dicta una sentencia acaba toda la actuación en relación a esa persona” que entra en prisión, pero “la defensa de sus derechos debe continuar en el centro penitenciario”.

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“Para eso es tan importante la labor de los compañeros especializados en materia penitenciaria”, ha destacado Orduna, quien ha remarcado que su labor evita que las prisiones sean “invisibles a ojos de terceros” y que se olvide a los reclusos.

Ha detallado que “estos abogados entran en la prisión y tienen contacto con todos los internos, lo que permite escucharles, saber sus necesidades, revisar expedientes y plantear recursos y acumulaciones de condena”.

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También ha intervenido la vicepresidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española y decana del Colegio de Abogados de San Feliu de Llobregat (Barcelona), Esther López.

Se ha referido a uno de los puntos que se abordan en estas jornadas, las torturas en las prisiones, una cuestión en la que “las cosas van mejorando, pero para eso hay instituciones externas que se preocupan de ir a los centros penitenciarios y ver si todavía hay situaciones que denunciar”.

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"Parece que una vez que se condena a la persona ya no existe nada más detrás, pero quienes están privados de libertad también tienen derechos y hay que respetarlos”, ha subrayado. EFE

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