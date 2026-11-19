Guardar

Alfredo Valenzuela

Sevilla, 19 nov (EFE).- "Que Estados Unidos intente extirpar lo español es como si los españoles queremos desprendernos de lo romano o de lo árabe", ha dicho a EFE el periodista Francisco Reyero (Sevilla, 1971), autor de 'Estados Unidos y la España escondida' (Almuzara) y quien define este libro como "un cuaderno de curiosidades, un viaje azaroso".

PUBLICIDAD

Si la presencia de la historia y la cultura españolas son abrumadoras en EEUU, igualmente abrumador resulta su desconocimiento por parte de los propios estadounidenses, a pesar que de la toponimia, la gastronomía, la agricultura y hasta la ganadería se lo recuerdan constantemente, ¿Por qué?

"Pues porque después de más de trecientos años de presencia española, el nuevo imperio que eran los Estados Unidos quiso imaginar una nación nueva hecha según su propio criterio; o sea no quiero darte el crédito que tú tienes como hispano o como descendiente de españoles", ha dicho Reyero para seguidamente no augurar un brillante porvenir a esa estrategia.

PUBLICIDAD

El crecimiento de lo hispano en Estados Unidos es exponencial, cuando en 1988 el presidente Ronald Reagan decidió celebrar el 'Mes de la herencia hispana', los hispanos eran veinte millones en todo el país, ahora son setenta millones y suponen el 20 por ciento de la población.

"En Texas, por primera vez en cuarenta años, ha ganado una demócrata, Gina -de Regina- Hinojosa, y lo ha hecho con un lema bastante elocuente: 'No te dejes'", ha añadido el autor para señalar que, a diferencia de lo que sucede ahora con Trump, hubo épocas en la que los hispanos encarnaron las virtudes que el estadounidense medio admira y a las que aspira.

PUBLICIDAD

"Fue en los años treinta cuando la Chrysler sacó un autómovil con el nombre de De Soto, por el descubridor del Misisipi, un extremeño llamado Hernando de Soto que para la empresa automovilística encarnaba las ideas de aventura, valor, pundonor...", ha explicado.

Reyero, que ha cubierto informativamente tres campañas presidenciales y ha vivido en Estados Unidos periodos que suman dos años, ha asegurado que "Estados Unidos es más español de lo que uno puede imaginar; y dentro de las fronteras de ese vasto territorio vive una España inesperada, como lo atestiguan los nombres de las ciudades, entre ellas la de Cádiz, donde nació Clark Gable".

PUBLICIDAD

También los caballos que llegaron desde Doñana y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que con el tiempo fueron montados por los vaqueros de las películas; y los vinos californianos, de fama mundial y cuyas primeras cosechas se deben a los padres franciscanos españoles.

El autor, que ha escrito otros libros dedicados a estadounidenses eminentes como Clint Easwood y Frank Sinatra, dedicó otro a la figura de Bernardo de Gálvez, militar español decisivo en el momento de la independencia norteamericana, y por eso en su nuevo libro se detiene en edificios que "parecen llegados de Andalucía y que ratifican la españolidad de una América que ha sido capaz de convertir la Giralda de Sevilla en un hotel y la Alhambra de Granada en una torre de agua".

PUBLICIDAD

Y personajes que tal vez aguarden un próximo libro: Hace apenas dos semanas se encontró en Dallas con Eugenio Cazorla, sevillano de 102 años que se fue a trabajar como abogado a Estados Unidos en 1958 y que, con una hija que ya ha cumplido 75 años, conduce a diario su coche y se queja de que le hagan renovar el carné de conducir cada dos años cuando él considera que sería más razonable hacerlo cada cinco. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)