Guardar

Madrid, 19 nov (EFE).- El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado el debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando el calificativo de "amoral" con el que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha referido a él en una entrevista publicada este jueves.

A la pregunta sobre cuál es su balance de la legislatura, Feijóo ha dicho que el balance lo ha hecho hoy "uno de los socios" de Sánchez, Puigdemont "el que le hizo presidente" y quien, en una entrevista publicada por 'El Mundo', le ha definido como "una persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España".

PUBLICIDAD

El líder del PP ha citado una serie de "escándalos" del entorno de Sánchez y ha desgranado nombres como el del exministro José Luís Ábalos o Leire Díez, o sucesos como los accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

"Esto es mucho más de lo que quieren que olvides, pero yo lo que quiero es que no vuelva a pasar" porque, ha añadido, España "merece un presidente decente y él no lo es".

PUBLICIDAD

Feijóo y Sánchez han sido presentados por la moderadora, la periodista María Casado, quien les ha pedido que sean respetuosos con el tiempo y también el uno con el otro.

El encuentro contará con cinco bloques temáticos: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y Regeneración Democrática; y Migración y Política Exterior.

PUBLICIDAD

Cada bloque tendrá una duración de 16 minutos, con ocho minutos de intervención para cada candidato, y contará con dos pausas publicitarias de tres minutos, previstas después del segundo y del cuarto bloque. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)