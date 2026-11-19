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Madrid, 19 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no haber construido las viviendas a las que se comprometió y ha asegurado que hay "más pisos en los sumarios de corrupción" que le afectan que los edificados por el Ejecutivo.

En su segunda intervención en el debate electoral, en el bloque sobre vivienda, ha reprochado a Sánchez, quien se había referido previamente a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su casa en Madrid, que no la contestara cuando le pidió ayuda por carta.

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Ha añadido que se han desahuciado a 276.000 personas durante la legislatura, 90 al día, y ha agregado, de nuevo sobre Maricarmen: "usted conoce mucho más a Jessica y Andrea, a las que le pagaban ustedes con dinero público o de mordidas sus casas".

Para Feijóo, la política de vivienda no es la que sube el precio de compra un 74 % o un 45 % el alquiler, como ha ocurrido. "Y dijo que iba a ser la legislatura de la vivienda", ha agregado.

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"¿Para qué hace usted el Ministerio de vivienda? ¿Para qué tiene usted tantos ingenieros de fondos europeos que ni siquiera ejecuta", ha preguntado Feijóo, quien ha pedido a Sánchez que no le eche la culpa a las comunidades autónomas.

El líder del PP ha dicho que lo que su partido quiere hacer es un millón de viviendas, una nueva ley de vivienda y una nueva ley del suelo, ya que la del Gobierno "no funciona" porque "desprotege al inquilino y al propietario". EFE

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(foto) (vídeo)