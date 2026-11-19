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Madrid, 19 nov (EFE).- El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves en su cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si llega a Moncloa tras las elecciones del 29N va a crear una Secretaría de Estado del Mayor.

"Una cosa fundamental, me preocupan mucho los mayores de mi país. Usted siempre les utiliza; yo no, yo quiero servirles y por eso voy a hacer una Secretaría de Estado del Mayor", ha afirmado Feijóo en el segundo bloque del debate.

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El líder del PP ha insistido en que él quiere revalorizar las pensiones conforme al IPC, garantizar el sistema público de pensiones para los jóvenes y que va a rebajar el impuesto de la renta a los pensionistas, algo que Sánchez "no ha hecho", ha afirmado.

Feijóo ha dicho que al hablar de economía lo importante no es hablar del PIB porque "del PIB no se come" y ha afirmado que de lo que hay que hablar es de las nóminas, de la nevera y de la vida de la gente.

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El líder popular ha puntualizado que España tiene los impuestos más altos y que se ha incrementado la presión fiscal por encima de la media de la de la Unión Europea.

Además, ha afirmado que ha habido "corrupción económica" durante estos años: "precios, impuestos y corrupción", ha resumido. EFE

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